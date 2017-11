La città delle bestie

Alexander Cold è un ragazzo americano di quindici anni, che parte per le Amazzoni con la nonna Kate, giornalista specializzata in viaggi. La spedizione si svolge all'interno della selva, alla ricerca di una gigantesca bestia. Insieme alla sua compagna di viaggio, Nadia Santos, e di un vecchio sciamano di origine indigena, Alex entrerà a contatto con un mondo a lui sconosciuto e sorprendente, e tutti insieme vivranno una grande avventura. In questo libro,il primo di una trilogia, il realismo magico si unisce ad elementi nuovi per la Allende, come l'avventura e la natura.I giovani protagonisti resteranno coinvolti in un viaggio mozzafiato alla scoperta di qualcosa, tra la realtà ed il sogno, dove uomini e déi si confondono e dove gli spiriti camminano con i vivi. La città delle bestie è considerato un libro ambientalista per il tipo di tema che affronta, e per le descrizioni così delicate e al tempo stesso violente della selva, quella amazzonica, che necessita sempre più, un grande rispetto da parte dell'uomo.Una lezione di vita all'interno di una Natura, che è forte, ma fragile, e che è, soprattutto, unica e irrepetibile.Una favola possibile tra uomo e natura.