La colonna sonora della REDLounge

REDesign e REDlounge sono ambienti creati per intrigare, emozionare, invitare, accogliere. Alla base di questo ensemble di stimoli, ci preannuncia proprio l'autore del soundtrack delle sei serate Antonio Larizza, "ci sarà la musica di LifeGate Radio". Cosa significa "la musica di LifeGate Radio"? "L'avanguardia di ieri e di oggi", il pay-off di LifeGate Radio, riassume benissimo questa ispirazione. Tutta la nuova avanguardia musicale programmata su LifeGate Radio. E l'avanguardia da sempre… percorre nuove strade. Puoi anticipare qualcosa dei generi musicali che sceglierai? Ogni volta che mi trovo in un luogo nuovo e devo disegnare il suono, parto sempre dal silenzio. È lui che mi dice cosa manca. Ogni luogo emette un suono. Bisogna semplicemente "vederlo" e tramutarlo in sensazioni reali, attraverso l'uso sapiente di ingredienti sonori che come i colori, entrano nell'animo di ognuno di noi. Alterno il mio lavoro di Sound Designer per la radio a quello da Dj da molti anni. Ogni volta l'emozione è sempre nuova. Non amo dividere la musica per generi. Ogni brano musicale può essere miscelato con qualsiasi altro brano. Penso che essere eclettici durante una selezione musicale sia il modo migliore per divertisti e far divertire. È un po' come arredare uno spazio. Bello e… appropriato, il paragone con l'arredo! Sì, con la differenza che il suono ha una caratteristica diversa dalle arti visuali. Pensiamo a un quadro. Lo si può guardare in pochi attimi e ricordarlo per anni. Il suono invece si sviluppa lungo nel tempo; è un'esperienza molto intima. Il suono entra in noi senza alcuna barriera di protezione (l'orecchio non ha palpebre…), entra direttamente e va a toccare zone molto remote della nostra anima. Sono infiniti gli stati d'animo che il suono può indurre, e naturalmente da questo punto di vista la musica è… la forma più raffinata di sound design. Quali "arredi" sonori stai progettando allora per quest'occasione? Perle intramontabili di artisti che hanno saputo nel tempo raccontare i cambiamenti sociali, lottando per una società diversa, Bob Dylan, Joan Baez, Bob Marley. E sulla base di questa onda, nuovi artisti come Fleet Foxes, Ely Paperboy Reed, Antony. Ogni sera inoltre proporrò dei brevi "viaggi". ...Per esempio? In una serata esploreremo il Sud del mondo, musiche dall'Africa, Cuba, India. Un altro viaggio sonoro potrebbe essere la musica tradizionale italiana, Uccio Aloisi, gli Allabua, Rosa Balistreri, Officina Zoè, Musicanova, Lautari… È la vera musica solare, rappresenta le tradizioni profonde del Sud. Ho sperimentato in diverse serate quanto è coinvolgente, la gente spontaneamente si scatenava con ritmi elementari, facili, che ripetendosi creano un loop che conduce quasi a una trance, al puro divertimento. La pizzica veniva fatta per scacciare il demonio. Le tarantate sono un ballo liberatorio. Alla scoperta delle radici profonde dell'Italia, dunque? ...E anche delle sue vette. Proponiamo una serata d'omaggio al cantautorato italiano, viaggio sonoro da ascoltare e cantare attraverso le parole dei nostri più autorevoli "filosofi della musica". Perché il sogno di una civiltà migliore è passato anche per le loro penne, Adriano Celentano, Fabrizio De Andrè, Giorgio Gaber… Siamo a serate il cui epicentro è il design. Esiste una musica che si può definire elegante? La musica classica. Sceglierò alcuni segmenti di melodie classiche. Da un recente studio, la musica classica antica è definita "musica verde". Melodie create da artisti che hanno vissuto in un'epoca priva di ogni inquinamento! Speravo tu rispondessi l'elettronica… L'elettronica di Moby, Aphex Twin, Dj Shadow, è vera musica composta con strumenti elettronici: artisti che sono a tutti gli effetti compositori, i cui strumenti sono però elettronici, tastiere, computer… Concludiamo con un gioco. Il Camparisoda è "rosso", semplice. Allegro. Spontaneo. Irriverente. Coinvolgente, invita alla socializzazione, allo stare insieme, lo si beve insieme. Scegliamo una canzone per ognuna delle sue caratteristiche, dai. Un brano "frizzante". Folco Orselli, "Il crogiuolo". Un brano "rosso". Vaya Con Dios, "Don't Cry For Louie". "Semplice, allegro, spontaneo". Amy MacDonald, "This is the life". "Irriverente". Il pan del diavolo, "Coltiverò l'ortica". E per finire coll'invito, un brano "coinvolgente, che invita alla socializzazione, allo stare insieme". Glasvegas, "Daddy's Gone". REDlounge è un luogo dove gustare l'aperitivo con un percorso che conduce i visitatori all'interno del "labirinto" Camparisoda. Design, partecipazione, e musica di LifeGate Radio. REDlounge è in Via Forcella, 13 nello spazio ExIndustria di Zona Tortona, Milano. Inaugurazione su invito: 21 aprile Dj set dal 22 al 26 aprile dalle 19 alle 22 www.camparisoda.it