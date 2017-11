La cucina etica facile

Dopo 'La cucina etica' del 2003 e 'Curarsi con la cucina etica' del 2005, ecco un librone di ricette - tante - tutte accomunate dall'essere giuste giuste per levarsi qualche sfizio. Per esempio, deliziosissimi primi piatti con ingredienti stuzzicanti, dalle corone di riso alla pasta Lalla, ottimi secondi, tortini, involtini, contorni e dessert. Le schede-ricetta sono ordinate secondo la difficoltà e il tempo, fino ai consigli "per le occasioni speciali". Che meraviglia poter sfogliare queste pagine tuffandosi poi in cucina a sperimentare immediatamente le ricette col seitan - finalmente svelati i segreti per cucinarlo bene - o cimentarsi con gli involtini e i paté, sapendo che per farli non s'è torta una penna ad alcun animale. I pregi di questo nuovo manuale sono diversi. Uno, le ricette sono tutte sperimentate personalmente. Due, ci sono una ventina di ricette per ogni piatto: cioè, non vi si trovano ottanta pagine di pasta e due di verdure, bensì tanti capitoli ordinati dedicati a zuppe, antipasti, creme, primi, secondi, tofu e seitan; anche i dessert (qui non si usano né burro né uova: proviamo). Tre, sono tutte cruelty-free, ma tutt'altro che tristi. Si esalta sempre il lato della gioia, del sapore, dello sperimentare fantasticamente diversi ingredienti, enfatizzando la varietà e quindi il piccante sapore della ricerca. Quattro, si scoprono nuovi ingredienti. E nuovi modi di utilizzarli. Cinque, è perfetto per le feste e le occasioni: chi ha difficoltà ad immaginare un cenone senza un animale arrosto in mezzo al tavolo potrebbe trovare spunti decisamente inusuali. Eccoli, sembrano proprio questi gli ingredienti della bontà più rotonda.