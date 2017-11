La cucina naturale

Torna in libreria un classico dell'alimentazione, orami da tempo introvabile. L'autore è Claude Aubert uno dei padri dell'agricoltura biologica, il libro è infatti una pietra miliare della cultura del biologico nel mondo e può anche essere un'appetitosa strenna. Il libro uscì nel 1992 ed anticipò non poco i tempi. Dieci anni dopo, fra mucca pazza e sofisticazioni alimentari, esplosione del biologico più o meno controllato, allarmi sull'obesità, cibi transgenici, nuticeutici (ossia cibi arricchiti per essere più salutari diffusione di mille tipi di diete, è quanto mai interessante risalire a una delle sorgenti della cultura e della pratica del biologico. Il libro, oltre a trattare i metodi di coltivazione biologica e della cultura dell'alimentazione, è un ricco manuale di informazioni, col 400 ricette fra le più sane del mondo. Aubert sostiene "Il pranzo più salutare del mondo è completamente sbagliato se non fa venire l'acquolina in bocca"