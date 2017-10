La dieta di chi fa trekking

Gli alimenti che servono ad affrontare al meglio il trekking nella natura sono quelli energetici ma leggeri. Sì dunque ai carboidrati - soprattutto sotto forma di fiocchi di cereali, gallette di riso, pane integrale tostato, insalate di pasta o di riso -, al miele, a noci, nocciole, mandorle, barrette al sesamo da sgranocchiare strada facendo, a frutta secca come uvetta, fichi, datteri ma anche a qualche uovo sodo, a formaggi poco fermentati, a un "pinzimonio d'asporto" (senza olio!) composto da carote, sedano e finocchi pronti all'uso, e poi mele o banane. Senza dimenticare che spesso durante le camminate si mangia più di quello che realmente occorre e l'organismo perde agilità. No invece a insaccati, grassi animali, cibi in scatola, cioccolato (di solito immancabile nello zaino del trekker), patatine, merendine confezionate, zucchero e caramelle, alcolici. Per dissetarsi è indicato il consumo di infusi e tè dolcificati con miele oppure del brodo vegetale, contenuti nei termos per mantenerli tiepidi.