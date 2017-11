La dottrina cattolica nel rapporto uomo-animale

Come indicato chiaramente dal titolo, il libro si occupa della considerazione che la Chiesa cattolica romana ha avuto nei secoli nei confronti degli animali. L?argomento è originale, poiché non mi risulta che sia mai stato pubblicato a in Italia su questo tema e soprattutto con il taglio che gli conferisce l?autore. Questo libro reca un contributo importante in tal senso, sotto un duplice profilo. Da un lato, ricostruisce il percorso di una delle tradizioni di pensiero che maggiormente hanno favorito una visione antropocentrica, quella giudaico-cristiana per come si esprime nel magistero della Chiesa cattolica romana. Dall?altro lato, mostra come questo percorso, per altro non univoco e anzi talvolta contraddittorio, rappresenti un?occasione perduta per contribuire alla costruzione di una visione del mondo nella quale gli animali abbiano il posto che loro spetta. In particolare l?autore sceglie di trattare in maniera approfondita due argomenti cruciali, sia all?interno nell?attuale dibattito filosofico-morale, sia del mondo animalista: il vegetarismo e la manipolazione genetica degli animali. In entrambi i casi ci si aspetterebbe dalla Chiesa un atteggiamento opposto rispetto a quello ufficiale. Tutti gli animali sono creature di Dio e quindi ci si dovrebbe aspettare che il dettame della Chiesa sia quello di non ucciderli per cibarsi. Al contrario, seguendo un?interpretazione letterale dei termini soggiogare e dominare, tipici dall?Antico Testamento, non esiste nessun precetto e nemmeno consiglio che il ?buon cristiano? debba essere vegetariano. Allo stesso modo ci si aspetterebbe che mischiare geni e parti dei corpi di specie diverse, come accade ad esempio nel caso degli xenotrapianti, dove l?organo donato appartiene ad una specie differente rispetto all?organismo ricevente, debba essere una pratica vietata per la Chiesa cattolica. Al contrario, anche in questo caso il potenziale vantaggio per la nostra specie, per altro tutto da dimostrare, porta ad autorizzare tali pratiche. Marco Fanciotti ha saputo indagare questi temi cruciali nel dibattito morale, ricostruendo con grande acutezza la dottrina della Chiesa cattolica romana e acquistando così un credito non piccolo nei riguardi del movimento animalista. Un?approfondita trattazione dell?Antico e del Nuovo Testamento, delle varie elaborazioni teologiche, del Catechismo e delle encicliche papali, fanno di La Chiesa e gli Animali un testo da regalare anche a chi non è animalista, ma ha voglia di approfondire l?argomento con spirito sgombro da pregiudizi. Stefano Cagno