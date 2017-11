La Fiera del Libro di Torino. Quest’anno, un “sogno”

Il sogno, lo stato di conoscenza sospesa che si dipana tra i mille tavoli dei mille espositori di quest'anno alla Fiera del Libro di Torino. "Il sogno". Il tema conduttore della Fiera 2005. Oltre 1200 espositori, centinaia di migliaia di libri, grandi case editrici e anche piccoli editori, anche quelli che non si troverebbero mai, eccoli, nel più grande evento italiano dedicato al libro. Quest'anno, il tema è il sogno. Un tema che si dipana in una serie di incontri, sui sogni, con protagonisti: li raccontano - si raccontano - registi, matematici, biologi, naviganti... La Fiera 2005 riconsidera la centralità del sogno nelle culture di ogni tempo e paese (ad esempio nell'antico Egitto, in compagnia di una grande egittologa come Edda Bresciani), lo scandaglio psicoanalitico che ha gettato luce nelle profondità dell'inconscio, e le più avanzate ricerche delle neuroscienze. Al centro del cartellone sarà il sogno come tensione verso obiettivi che il senso comune giudica difficili o impossibili (ma... tutta la storia dell'umanità è la storia del superamento di confini che si ritenevano invalicabili). Al Lingotto riflettori puntati sull'utopia compatibile, su progetti arditi ma realizzabili, sulle sfide e sulle scommesse, in un'epoca che sembra aver rinunciato a pensare in grande. "Siate realisti, perseguite l'impossibile", prescriveva il motto napoleonico. Attesi dunque a Torino i protagonisti della cultura contemporanea, che racconteranno i loro sogni, realizzati e no, e le sfide che si stanno dando. Nell'elenco degli invitati registi (Ermanno Olmi, Gabriele Salvatores, Paolo Virzì, Davide Ferrario), biologi (Edoardo Boncinelli), matematici (Piergiorgio Odifreddi), fisici (Tullio Regge), astronauti (Franco Malerba), stilisti (Maria Luisa e Beatrice Trussardi), musicisti, architetti, o scrittori-velisti come lo svedese Bjorn Larsson. Si parlerà del sogno dell'energia pulita, e del sogno di una ricerca scientifica degna di un Paese avanzato?