La figlia

La cornice in cui casualmente Max Lipschitz e Sabine Edelstein s'incontrano, ha quasi il valore di una premonizione: la casa museo di Anna Frank ad Amsterdam. Tra i due giovanissimi protagonisti scoppia la passione, bruscamente interrotta dall'improvviso e misterioso abbandono di Sabine. E' Max a raccontarci, quale io narrante, la sorpresa e il profondo turbamento, quando dopo diciassette anni, nuovamente per caso, la ritrova a Francoforte, lei fotografa, lui editore. L'amore riprende con uguale intensità, ma con esso anche il mistero che circonda Sabine, la quale nel frattempo si è legata ad un maturo e famoso produttore di Hollywood. Fino alla fine il lettore non conoscerà il perché del primo abbandono e la segretezza che Sabine continua dopo anni a mantenere. Un mistero che si ricollega alla storia di Anna Frank, alle persecuzioni degli ebrei nella seconda guerra mondiale. Emozioni forti, quelle suscitate da "La figlia", che da quando è uscito in Olanda, sta conquistando le classifiche dei paesi in cui è stato tradotto.