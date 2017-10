La figura del counselor in naturopatia

Il lavoro del counseling è quello di favorire l'integrazione tra la salute fisica e quella mentale, utilizzando tecniche di valutazione e metodologiche Olistiche proprie del Naturopata. Curare e guarire vuol dire realizzare un percorso di conoscenza della situazione psichica-fisica del singolo paziente intesa come crescita evolutiva e coscienziale dell'individuo. La visione quindi della risoluzione dell'evento malattia non può essere che individuato, affrontato e risolto nella globalità e quindi nella prospettiva olistica della totalità psicofisica della persona, partendo dal suo passato anamnestico e psichico. Esiste un fondamento scientifico e metodologico per la Naturopatia totalmente autonomo ma complementare a quello della medicina allopatica. Su questa visione si è costituita la Società Italiana Naturopati Counselors e Ricerca Olistica come evento culturale e operativo per due motivi: