La guarigione, nella fisica del corpo energetico

Ma è proprio vero? Siamo sicuri che non si possa andare più a fondo nello studio dell'efficacia di queste medicine? In gioco non è solo il riconoscimento o meno di tante forme di cura, ma il concetto stesso di guarigione. Che cos'è la guarigione e quali ne sono i meccanismi più profondi? Solo quando sapremo rispondere a questa domanda, avremo anche risolto il problema di dare una spiegazione a questa o a quella terapia. Non solo accontenteremo chi "vuole sapere come funziona", ma ci si apriranno orizzonti nuovi ed insondabili, certo ricchi di sviluppi per la medicina e per il benessere dell'uomo. Questo è il campo d'indagine della Nuova Fisica, detta anche Fisica del Corpo Energetico. Questa scienza si occupa del corpo umano, ma si potrebbe dire che sta alla medicina classica un po' come la fisica del nostro secolo sta a quella di Newton. Rispetto ad una visione meccanicistica, tecnica, del funzionamento dell'organismo (uomo come macchina, perfetta ma pur sempre macchina), si ipotizza lo studio dell'essere umano dal punto di vista dell'energia e quindi della patologia come modifica o perturbazione di questa energia. In effetti, le fondamenta per tentare di spiegare come agisce la medicina vibrazionale sono state poste dalle scoperte di Einstein prima, della fisica quantica dopo, eventi a partire dai quali a è stato più come prima. Dalla famosa equazione E=mc², sappiamo che la differenza tra materia ed energia è molto relativa, poiché esse sono reciprocamente intercambiabili. Un fotone, ad esempio, può comportarsi sia come onda sia come particella, a seconda dei casi. Del resto, ogni illusione sulla solidità e sulla permanenza della materia crolla, se pensiamo che il 99% di ogni atomo è puro vuoto e che il 90% di tutta la materia che compone i nostri corpi fisici oggi è diversa da com'era un anno fa.