La formula del professore

Un genio della matematica. Un anziano uomo che trascorre le sue giornate a risolvere quesiti matematici per concorsi. Un uomo che si entusiasma quando intuisce le misteriose relazioni tra i numeri. Sempre alla scoperta di dimostrazioni di teoremi. Il suo abito è pieno di foglietti, fissati con delle graffette. Perché? Perché in seguito ad un incidente automobilistico la sua memoria dura solo ottanta minuti. Una vita di ottanta minuti in ottanta minuti. Allora, ecco tanti biglietti che lo aiutano a ricordare le persone, le cose e gli avvenimenti più importanti. Una madre e un figlio ad un certo punto irromperanno nella vita del professore. E anche nei suoi foglietti. Perché persone così non sono da dimenticare! La donna sarà la governante che si occuperà di prendersi cura del professore. Si costruirà un rapporto unico e speciale tra i tre. Soprattutto tra il professore e il piccolo, che verrà soprannominato dall'uomo "Ruto", ovvero radice quadrata, per via della forma piatta della sua testa. Ci sarà anche la passione per il baseball ad unirli e a gettare un ponte tra passato e presente, realtà e fantasia. E non ultima, la matematica li unirà inesorabilmente. Con la sua dolcezza, pazienza e delicatezza il professore riuscirà ad appassionare madre e figlio a questa disciplina. Così, come in matematica, le sensibilità dei tre si sommano e diventano una cosa unica. Un libro delicato, con dei passaggi davvero intensi. Come sabbia leggera, la poesia si sparge nelle pagine, le fa vibrare di lirismo. La gentilezza e la dolcezza avvolgono il lettore. La lettura sarà un'emozione. Perché tutto in questo romanzo diventa poesia. Persino la matematica. Non ci credete? Provate a leggere!