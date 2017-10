La forza che ammala

"Biotransenergetica", un termine abbastanza impegnativo... di cosa si tratta? La biotransenergetica è una disciplina psico-spirituale che si riconosce in una nuova visione che integra l'esperienza della psicologia occidentale con le tradizioni mistiche basate sulla meditazione e con le pratiche sciamaniche basate sull'estasi e sul contatto diretto con la natura. Il suo modello teorico e la sua metodologia sono stati messi a punto dal 1981 ad oggi in più di ventimila ore di lavoro. E' l'esperienza interiore al centro dell'interesse. Gli stessi termini "bio" ed "energetica" indicano una concezione del vivente dal punto di vista dei suoi processi energetici, mentre il termine "trans" vuole indicare l'importanza di una comprensione dinamica dell'organismo per la quale i concetti di mente e corpo, sistemi e organi vengono letti in chiave di modelli in continua interazione. In questo modo la malattia viene concepita come una disarmonia delle parti, e la salute come un armonico svolgersi delle interazioni vitali in ogni distretto del "corpo-mente". Il ristabilimento della salute sarà prima di tutto una questione di armonizzazione di ritmi e non di lotta al sintomo. Chi può trovare beneficio dalla biotransenergetica? Chiunque sia disposto a fermarsi, ad ascoltarsi e a riconoscere di essere il primo responsabile del proprio stato di salute. Chiunque sia disposto ad esplorare le immense risorse del proprio organismo e a dedicare un po' del proprio tempo alla propria salute. Quali patologie si possono curare con questo approccio? La biotransenergetica si occupa di favorire i naturali processi di auto-rinnovamento e auto-trascendenza dell'organismo. E' indicata pertanto in qualsiasi patologia come catalizzatore del processo di guarigione in sinergia con qualsiasi altro presidio terapeutico. E' indicata inoltre come strumento di prevenzione della malattia, di mantenimento della salute e di miglioramento del proprio stato psicofisico. Come è avvenuto l'incontro con LifeGate e con la Clinica Olistica? Sono più di vent'anni che mi occupo di olismo! Quando ho sentito parlare di clinica olistica non ho fatto altro che contattare LifeGate attraverso il portale, ho iniziato la collaborazione scrivendo alcuni articoli tra cui, appunto uno speciale sul significato del termine "olismo", e poi l'incontro con la Clinica, la filosofia e il modo di lavorare che si sposava perfettamente al mio. Quale compito ti è stato affidato all'interno della Clinica Olistica? Coordinare di fatto il percorso della persona che si rivolge alla medicina olistica attraverso una visita preliminare, olistica per l'appunto. Durante la visita il mio compito è quello di prendere in considerazione tutta la persona: si parte da un'anamnesi classica, si passa all' esame energetico emotivo e caratteriale per arrivare all'esame del potenziale creativo in modo da poter indirizzare la persona verso l'omeopatia piuttosto che l'agopuntura se è necessario... Il mio intento è di insegnare a chi ho di fronte la consapevolezza di sé che passa anche attraverso il riconoscimento del potenziale del sintomo così definito: la stessa forza che ammala è la stessa che cura. Ad esempio un mal di testa può esprimere l'eccesso di controllo di un'emozione che non voglio esprimere e che rimando alla testa, luogo di controllo per eccellenza. Capire questi meccanismi può essere un primo passo verso la padronanza di esperienze interiori, verso l'autoguarigione.

Sonia Tarantola

Pubblicato nel Magazine N18 marzo/aprile 04