La forza del sì. Riscoprire la propria energia vitale

Sembra semplice dire "Sì" a quello che ci accade, a quello che la vita riserva. Ma in effetti non lo è. Spesso ci troviamo in situazioni sgradevoli, logoranti e difficili dalle quali non sappiamo come uscire. Come fare allora a dire "sì"? Allora si cade nel "no", si combatte e si vive in un inferno. L'autrice di questo libro è Anando, per anni la segretaria personale di Osho, e ha esperienza ventennale con la meditazione e con tutte quelle pratiche che consentono di andare al di là di noi stessi, per avere un osservatorio diverso sui nostri problemi, sulle nostre vite. Anando ci vuole aiutare a imparare ad accettare noi stessi, a volerci bene con i limiti che abbiamo e a saper valorizzare quello che di più bello siamo e possediamo. Troppo spesso non vediamo al di là della nostra piccola e atomizzata situazione. Invece dovremmo capire che siamo in un contesto, al qual dobbiamo dire "sì", accettando e accettandoci. Non significa rassegnazione, assolutamente! Anzi, dire "sì" implica la consapevolezza, un salto difficile da compiere. Un libro non per le nostre menti, razionali e troppo rigide, ma per il nostro essere, un libro il cui scopo è "toccare la parte dentro di te consapevole che nella vita ci dev'essere qualcosa di più bello che la tua testa può comprendere" perché "la mente è un ottimo servo, ma sappiamo bene che si trasforma in una padrona terribile quando non smette un attimo di dirci come dobbiamo vivere la nostra vita e non ci lascia spazio per 'essere', semplicemente 'essere'".