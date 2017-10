La Francoli Cup fa bene all’ambiente

?L?idea nasce per dare uno stimolo concreto al turismo e un?opportunità agli studenti per misurarsi con il mondo del lavoro? afferma il Presidente Alessandro Francoli ?molto spesso gli studenti escono dalla scuola e si scontrano con il mondo del lavoro che è talvolta molto lontano dalle loro aspettative. Obiettivo della Francoli Cup è quindi offrire con il Piano di ricerca l?opportunità di misurarsi su un progetto concreto, di utilità per l?intero settore. La seconda finalità è rafforzare lo spirito di squadra e la capacità creativa degli allievi, sviluppando anche una sana competitività.? La Francoli Cup, giunta alla usa 11° edizione, vedrà quest?anno più di 100 studenti sfidarsi a colpi di ?cocktail? e non solo. Oltre ai molti partecipanti italiani, sei saranno le scuole straniere presenti e provenienti da Malta, Irlanda, Germania, Austria, Corsica e Croazia. L?evento, che si avvale della collaborazione dell?EAHT (European Association Hitel and Turismo School) e del Corso di Laurea in Scienze del Turismo e comunità locale dell'Università Bicocca di Milano, è diviso in due trofei: il Cocktail Contest e il Progetto di Investimento. Oltre 100 ricette parteciperanno al primo trofeo, assegnato al migliore allievo, mentre saranno 45 i progetti di ricerca presentati dagli istituti. Ogni scuola partecipante dovrà presentare un piano di ricerca sulla gestione delle risorse umane e tecnologiche in campo turistico, area in cui l?Italia sta perdendo competitività. All?istituto vincitore andranno 10.000 euro, da utilizzare per sviluppare la ricerca. Oltre che sostenere il turismo, infatti, Distillerie Francoli premia i migliori ?talenti? a dimostrazione che la grappa è anche una opportunità di lavoro per i giovani. Elena Massari, Barbara Gugliotta