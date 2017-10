La fretta di guarire, desiderio di cambiamento

Purtroppo spesso anche la "medicina dolce" utilizza lo stesso approccio al sintomo della medicina ufficiale: hai qualcosa e vuoi guarire?Prendi un omeopatico, un fiore di Bach, un fitoterapico, oppure fai un corso. Simboli del profondo desiderio di conoscersi e comunicare, il rischio è di viverli come un episodio distaccato: un momento forte per decidere un cambiamento necessario, ma poi ritornare alle vecchie abitudini che sono alla radice del malessere, ritornare a ritmi innaturali. Il ritmo oggi è incalzante, come rimanere integri? La fiducia in noi stessi è sicuramente una grande medicina, da prendere più volte al giorno. Il desiderio sincero di prenderci cura di noi senza giudicarci, è una conquista. E' un atto delicato, quotidiano; non richiede sforzo, ma capacità di osservazione di quanto emerge. E il respiro è il grande integratore. La remissione del sintomo è un obiettivo terapeutico importante, ma rappresenta solo l'inizio di un cammino di autoconoscenza. Quanto tempo ci vuole per sanare? La Vita ha molti doni da farci, e per riceverli dobbiamo essere recettivi, in grado di rinnovarci ogni giorno. Allora prendiamoci tempo per imparare a volerci bene. Per morire al vecchio e rinascere al nuovo, naturali come una cellula. Se ne osserviamo il comportamento nello sviluppo dell'embrione, esse si moltiplicano grazie allo scambio con l'esterno: nel momento di apertura - massimo episodio di rischio e di squilibrio interno - qualcosa muore per trasformarsi in una cellula più completa, fatta dalla somma di alcune caratteristiche di entrambi i campi. Se vogliamo essere naturali, imitiamo le cellule: studiandone il comportamento, gli scienziati stanno riformulando la biochimica, la fisica, la sociologia e l'economia (F. Capra, La scienza della vita, Rizzoli). Essere dinamici significa saper accogliere e metabolizzare ciò con cui impattiamo quotidianamente. Ciò richiede capacità di ascolto delle percezioni più sottili. Se un bambino si fa in nove mesi, un programma di disintossicazione profonda ne richiederà almeno altrettanti. Un percorso di guarigione sincero accompagna la persona a prendersi responsabilmente cura di sé, senza più demandare ad altri il proprio benessere. I detrattori della naturopatia dicono che è un percorso senza fine, una spirale che attrae verso di sé inesorabilmente. Ma la vita non è forse così? La salute è ricerca di equilibrio, frutto di un impegno giornaliero; è saggezza. L'equilibrio non è nella stasi, sinonimo di morte nella cellula. E' giustapposizione dei campi presenti in essa, in continuo movimento e sempre pronti a trasformarsi in qualcosa di più completo. Prendiamoci tutto il tempo necessario: siamo troppo importanti per vivere di fretta. Rischieremo di trascurare ciò che di più prezioso vive in noi e ci circonda. Piera Giacconi