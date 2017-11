La guida alla musica moderna di Wire

«Tutti i dischi intelligenti che dovresti conoscere» selezionati dai redattori della rivista inglese. Cosa accomuna James Brown e Iannis Xenakis, Grandmaster Flash e Tom Zé, Fela Kuti e i Sonic Youth, The Fall e Captain Beefheart? In tutti i casi si tratta di musica «intelligente» e «avventurosa», per usare due aggettivi tanto cari ai redattori di The Wire, la rivista nata nel 1982 e diretta da Rob Young, considerata "la bibbia" dai cultori di musiche "altre". La guida alla musica moderna è un florilegio di Wire Primers, ovvero le famose guide pubblicate a partire dal 1996 con l'analisi di Barry Witherden sui principali lavori di Stockhausen: da allora il giornale ha compilato una serie di guide all'ascolto, messe insieme e aggiornate nel 2009, oggi disponibili anche per i lettori italiani. Il testo è diviso in quattro aree: avant-rock, funk e hip-hop, jazz e improvvisazione, composizione moderna; tra i tanti nomi coinvolti, spiccano le schede sul noise giapponese, sulla genesi ed evoluzione di correnti sotterranee come il grime e il dubstep, sulle figure di Sun Ra, Frank Zappa, Derek Bailey. Ovviamente la guida è anche l'occasione per celebrare scoperte, intuizioni e "profezie" di Wire: la testata ha seguito con attenzione alcune direttrici musicali più innovative grazie all'acume di tante penne, molte delle quali attive nella redazione dei primers. Pensiamo a Simon Reynolds, Peter Shapiro, Art Lange, Ben Ratliff, Nick Cain, lo stesso Young: benché il testo per la sua natura manchi di una veduta organica e d'insieme sul panorama della musica di frontiera contemporanea, le schede compilate da tali giornalisti sono imperdibili per autorevolezza e credibilità. Donato Zoppo