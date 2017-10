Aspirina naturale

Sono i risultati di uno studio apparso sulla rivista American Jornal of Medicine. La corteccia di salice contiene la salicina, sostanza dalla quale viene sintetizzato l'acido acetilsalicilico, principio attivo dell'aspirina. I ricercatori hanno coinvolto un gruppo di più di duecento persone affetti da dolori lombari e, dopo averli suddiviso in tre gruppi, hanno somministrato loro una diversa quantità di estratto di corteccia di salice: al primo gruppo 240 mg al giorno, al secondo soltanto 120 mg mentre al terzo nessun rimedio. Già nella prima settimana di cura ben il 39 per cento dei soggetti appartenenti al primo gruppo erano completamente guariti. Negli altri le percentuali erano rispettivamente del 21 e del 6 per cento. L'efficacia del trattamento è stata considerata buona anche in virtù del fatto che di tutti i soggetti trattati solo uno ha manifestato una reazione allergica alla sostanza.