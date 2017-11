La mano, reazioni cerebrali visibili

Il filosofo tedesco Immanuel Kant definì la mano il "cervello esterno" dell'uomo. In essa si manifestano una serie di processi cerebrali tradotte in linee. Recentemente, nuovi studi sono arrivati a ipotizzare che i vortici delle linee concentriche, o dermoglifi (letteralmenti gli 'intagli' nella pelle) presenti sui polpastrelli delle mani siano in rapporto con le circonvoluzioni cerebrali. La mano infatti rappresenta uno degli strumenti principali del sistema nervoso centrale umano, con il quale è in collegamento intenso e costante. Un numero di innervazioni infinitamente superiore a quello di altre parti del corpo collega le mani, e specialmente la punta delle dita, al cervello. Pare addirittura che questo non possa funzionare senza che la mano venga coinvolta. Non è forse proprio sul palmo delle mani che appare il sudore quando ci coglie uno stato d'ansia o un'emozione particolare? Ogni forte emozione è comunque sempre accompagnata da impercettibili movimenti delle mani. Un'attenta osservazione e lettura della gestualità corporea, di queste estremità del corpo in particolare, rivela tanto dello stato interiore dell'individuo e del suo rapporto con il mondo esterno, verso il quale le mani rappresentano la capacità di porsi in relazione e in contatto. La cosiddetta macchina della verità è un apparecchio che funziona in base a questi principi: alle mani della persona inquisita vengono applicati degli elettrodi che misurano la resistenza elettrica della pelle. Alla domanda che provoca una anomala reazione emotiva, quale che sia la risposta verbale, l'ago dell'apparecchio indicherà un tracciato diverso da quello registrato alle domande con reazione neutra. Altro importante contributo scientifico alla comprensione del complesso rapporto tra mano (e piede) e cervello è offerto dagli studi sul biofeedbach, una terapia che consiste nel prendere in considerazione un'attività viscerale, involontaria, come ad esempio il battito cardiaco, e nel riprodurla visivamente o auditivamente tramite un'apparecchiatura elettronica. Gli elettrodi usati in questa pratica, generalmente finalizzata a segnalare lo stato di rilassamento della persona, vengono applicati al palmo di mani e piedi. Nelle estremità volari degli arti, il palmo, l'afflusso sanguigno passa direttamente dalle arteriole alle vene per mezzo di shunts conosciuti come 'anastomosi arterio-venose', posti direttamente sotto il controllo del sistema nervoso autonomo. Poiché gli stress quotidiani attivano parzialmente questi shunts, si è in grado di sfruttare il fenomeno per indicare l'equilibrio fra stress e rilassamento. Loredana Filippi