OM la mappa del benessere

Il nome del sito, nato per volontà di Davide Monguzzi e Gabriella Origano, è OM - Olistic Map ed è pensato per fornire utili informazioni agli 8 milioni di italiani - così dicono le ultime statistiche - che quotidianamente scelgono di affidarsi a tecniche di cura non convenzionali. Il portale, infatti, raccoglie e descrive oltre 170 discipline, fornendo anche un elenco completo e in costante aggiornamento, di operatori, per ricevere i trattamenti che interessano, ma anche di centri e scuole, per chi volesse invece imparare, studiare e approfondire le molte pratiche olistiche. L'intento è duplice: dare visibilità - con un'iscrizione gratuita - alle realtà medio piccole che si occupano di olismo e che, altrimenti, potrebbero essere conosciute solo tramite il classico "passaparola" e riordinare, grazie ad un pratico motore di ricerca, questo insieme caotico di scuole, centri e operatori, facilitando così gli utenti. Tra i tanti servizi forniti dal sito - un calendario aggiornato di eventi, un elenco di riviste, giornali, siti web specializzati, una rubrica di annunci che favorisce lo scambio di informazioni tra gli addetti ai lavori - da segnalare anche una sezione dedicata alle testimonianze, in cui le persone possono condividere le proprie esperienze di cura con tecniche olistiche. Per info: www.olisticmap.it Chiara Boracchi