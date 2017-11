La mappa dello shiatsu italiano

Un a mappa per conoscere le associazioni e i centri in Italia. Molti si saranno chiesti cosa significano e cosa rappresentano le associazioni di operatori. Sono le libere associazioni di professionisti di cui le commissioni per il riordino delle professioni e i progetti di legge relativi trattano; la tendenza, probabilmente ineludibile, a livello europeo e quella di prevedere e tutelare (e riconoscere in presenza di determinate qualità garantite) una pluralità di soggetti che operino in regime di libera concorrenza. La realtà opera già in queste condizioni e rispetta pertanto le direttive del recente Progetto di Legge presentato dal CNEL. Le libere associazioni di operatori professionali che hanno promosso il Forum Nazionale dello Shiatsu sono le maggiori operanti in Italia e costituiscono circa il 90 per cento degli operatori associati (la maggioranza degli operatori italiani lavora "clandestinamente" e non aderisce a nessuna associazione). A.P.O.S. Albo Professionale Operatori Shiatsu: è attualmente il più numeroso e diffuso (circa 400 soci e oltre 20 uffici locali in 13 regioni). Accoglie operatori professionali provenienti da qualsiasi scuola o tipo di formazione, ammettendoli al proprio registro dopo una verifica di qualità; è l'unico che prevede l'obbligo di reiterare ogni 2 anni la verifica di qualità. F.I.S. Federazione Italiana Shiatsu: è uno dei più "antichi" (è nato nel '90). Organizza circa 200 soci professionisti provenienti da numerose scuole che hanno aderito al suo "protocollo d'intesa". Verifica la qualità dei professionisti certificati mediante un esame teorico-pratico gestito da una Commissione centrale. A.I.S. Associazione Italiana Shiatsu: Raccoglie i professionisti (manca il dato) diplomati presso la scuola di Palombini, stile Namokoshi. A.P.I.S. Associazione Professionale Italiana Shiatsu: raccoglie iscritti tra i diplomati (una sessantina) della omonima scuola (stile Namikoshi). C.I.Te.S. Collegio Italiano Terapisti Shiatsu: raccoglie iscritti tra i diplomati di 3 scuole affini; circa 80 iscritti. Esistono poi alcuni altri albi di scuola (C.O.S., A.I.O.S. ecc. che stanno faticosamente e lentamente cercando forme organizzate e...confederate che speriamo vedano presto la luce).