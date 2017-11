La meditazione dinamica di Osho

Chi pensa che la meditazione sia solo relax e luci soffuse, non ha mai conosciuto Osho, o almeno le sue tecniche. Con lui, infatti, la meditazione cambia volto, diviene qualcosa di completamente nuovo e diverso. Può divenire movimento, rumore, può divenire danza vorticosa, può divenire urlare le proprie emozioni. Può divenire molte cose, e molte altre ancora. Anche in contrasto, con più fasi. Osho è stato un personaggio al di fuori da ogni possibile catalogazione, un maestro diverso da tutti gli altri, un personaggio, nel suo genere, unico nel suo pungente umorismo, nei suoi atteggiamenti, nel suo modo di porsi. Il suo merito, forse principale, è stato quello di aver "rivoluzionato" il concetto di meditazione, proponendo tecniche più adatte a noi occidentali, sempre sotto pressione per mille problemi, per mille pensieri. Per Osho meditazione è creare uno stato di non mente. È lasciare accadere qualcosa in uno spazio protetto. Ma non necessariamente nel silenzio. Anzi, il moto, il movimento, quasi l'ottenimento di stati di trance, è molto utilizzato nelle sue tecniche. Un movimento in cui ci si senta se stessi, e ci si possa, davvero, liberare di quelle sovrastrutture che ci legano a una vita spesso non soddisfacente. Oltre al "Dinamismo" delle meditazioni, colpisce anche, spesso, la loro complessità. Molte tecniche, infatti, sono composte da più fasi, spesso contrastanti. Fasi in cui si passa, anche repentinamente, dal movimento al silenzio, dal moto alla quiete, dal gridare le proprie emozioni profonde all'ascolto immobile dei propri pensieri. Meditazioni grazie alle quali, quindi, si possono esplorare tutte le emozioni dell'animo, mettendole in scena in modo spontaneo, per prenderne coscienza e poterle trasformare in qualcosa di meraviglioso. Meditazioni, quindi, anche piuttosto lunghe. Da citarsi l'Aum Meditation: 12 stadi, di 15 minuti l'uno, in cui si passa dall'odio all'amore per le persone, alla danza, al silenzio, alla follia, al piano, al riso. In questo tempo ci si sperimenta integralmente; tutto quel sé magari inespresso, magari anche ignoto, può qui uscire, fluire; per divenire nuovi e sentirsi, senza dubbio, più leggeri e positivi. Quasi tutte le meditazioni di Osho hanno più fasi. Dalla Peace Meditation, alla Love Meditation (composta di cinque fasi per un'ora totale), sino alla Meditazione Dinamica, o alla classica Kundalini (composta di 4 fasi per la durata di un'ora). Fasi spesso contrastanti. Ma fasi in cui è bello essere davvero in pienezza e profondità. Per capire quanta bellezza ed energia positiva c'è in ognuno di noi. Sergio Ragaini