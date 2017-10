La metodologia olistica – parte 2, restare.

Restare, invece di...andare via Come navigare l'oceano della coscienza senza finire alla deriva? Se vogliamo navigare dall'Europa alle coste degli Stati Uniti dobbiamo seguire la direzione est-ovest. Le onde ed i venti tenderanno a portarci in tutte le altre direzioni, ma solo se terremo la barra al centro, senza seguire le forze che ci spingono altrove, arriveremo a destinazione. Allo stesso modo, se noi vorremo padroneggiare l'osservazione sia di un aspetto di noi stessi, sia di una funzione, come il respiro o di un emozione come la paura, di un organo o di un sintomo, dovremo sapere restare lì con l'attenzione, senza andare via con il flusso dei pensieri. Restare vuol dire sviluppare qualità come ascolto, accettazione, responsabilità. Sentire come, invece di... capire perché Dedichiamo ora qualche minuto del nostro tempo a un semplice esperimento. Proviamo a chiudere gli occhi e a seguire i nostri pensieri per alcuni istanti... Ora osserviamo il nostro respiro. Con certezza potremo constatare che si era bloccato. Quando seguiamo il flusso dei pensieri, blocchiamo il flusso della vita. Ora riflettiamo su quanto tempo dedichiamo, nella nostra giornata, ad ascoltare il nostro respiro e quanto a seguire i nostri pensieri. Ecco individuato uno dei fattori principali di malattia nella nostra società: Dedichiamo molto più tempo a pensare i nostri pensieri che a sentire lo scorrere della vita stessa. Così facendo provochiamo in noi delle reiterate, incessanti, interruzioni dell'energia vitale. Ma non ce ne rendiamo conto. Salvo poi avvertire mal di testa. Allora per prima cosa cerchiamo di farlo sparire. Se non ci riusciamo ci chiediamo perché. Anziché osservare cosa stiamo facendo, anziché sentire come stiamo costruendo il nostro mal di testa, anziché ascoltare cosa ci sta chiedendo, cerchiamo di capirne le cause. Cioè non osserviamo quello che sta succedendo ora, quello che è lì da vedere, per pensare a quello che era successo prima, che difficilmente potremo riconoscere. Non facciamo ciò che potremmo fare adesso per pensare a ciò che non avremmo dovuto fare prima. Pierluigi Lattuada