La metodologia olistica – parte 3

Questo comportamento nasce da una credenza radicata: Crediamo che la soluzione dei problemi sia nella nostra mente. a di più falso. La nuova visione olistica riconosce che è la nostra mente la fonte di tutti i problemi. O meglio, i nostri problemi nascono dal modo col quale usiamo la nostra mente. La mente della scienza medica moderna, come sappiamo, considera ogni problema, nello specifico ogni sintomo, come un guasto da riparare. La mente della scienza olistica riconosce nel sintomo, prima di tutto un fenomeno, un fatto, come le onde nell'oceano; sa che, proprio come per le onde nell'oceano, la soluzione risiede nel fenomeno in sé. Chiedersi perché le onde, ne produce solo delle altre. Solo l'osservazione consapevole può consentirne la comprensione della loro vera natura. Anche la spiegazione più elaborata, la diagnosi più accurata, resta pur sempre un'onda e se non siamo disposti a lasciarla scorrere ci travolgerà. Attenzione, la scienza olistica non rinuncia ai perché o alle diagnosi, semplicemente invita a riconoscerne la loro vera natura e a comportarsi di conseguenza. Ecco alcuni suoi suggerimenti: