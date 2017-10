La metodologia olistica, alleati e sintomi, parte 4

Alleati, non sintomi. Scoprirai così che, in ogni sintomo dimora un alleato, colmo di un potenziale creativo che anela ad esprimersi. Scorgerai in ogni avversità il volto benevolo dell'esistenza che ti sussurra amorevole le qualità da risvegliare. Riconoscerai in ogni malattia 'altro che una richiesta d'amore. Accettare, invece di... combattere Imparerai allora a deporre le armi. A fare l'amore e non la guerra. L'osservazione consapevole delle onde dell'oceano della tua coscienza, la fermezza nell'intento di entrare in contatto e ascoltare amorevolmente ogni messaggio del tuo organismo (che d'ora in poi chiameremo corpomente) ti insegnerà ad accettare ogni emozione, ogni dolore, ogni "sintomo" senza combatterlo. La disponibilità a dire sì alla tua pancia gonfia, al tuo cuore aritmico o alla tua ansia, e di restare in loro compagnia, ti consentirà di conoscerli a fondo, di andare oltre il disagio che ti creano. Sentirai allora qualcosa succedere dentro di te, la pesantezza farsi leggerezza, il blocco farsi pulsazione, il dolore diventare un suono, l'ansia gesto, la rigidità movimento e dopo parola, la pienezza vuoto. Da quel vuoto sorgerà l'insight come l'alba di un nuovo giorno. Sull'oceano della tua coscienza, passata la tempesta, splenderà il sole di una chiarezza nuova. Responsabilità, invece di... delega Ma chiarezza implica responsabilità. E la responsabilità ci fa paura. Sembra infatti che la madre di tutte le paura sia quella di trovarsi soli con se stessi di fronte alla vita. Quando siamo completamente liberi da problemi e da sintomi, allora non abbiamo più alibi per non amare incondizionatamente l'esistenza. Allora non ci sono più tiranni da spodestare, no ci sono più responsabili coi quali condividere il peso della nostra leggerezza. Allora eccoci soli e vuoti di fronte al timore di Dio. Se riflettiamo ci risulta chiaro come tutta la storia della medicina sia, in ultima analisi, la storia di una delega. La delega all'avverso destino della responsabilità per la nostra condizione. La delega alle nostre malattie della responsabilità per non essere felici. La delega al medico della responsabilità di toglierci dai guai. A suo volta il medico delega alla ricerca scientifica o ai farmaci, la sua abilità terapeutica. Nessuno si occupa dell'essere umano che ha di fronte. La storia del rapporto tra medico e paziente è la storia di una dimenticanza macroscopica. Tutte le qualità che il semplice buon senso comune è in grado di riconoscere, le caratteristiche più genuinamente umane, sono lasciate fuori di scena. La storia della medicina moderna non si occupa di qualità. Trascura nei suoi percorsi diagnostici e terapeutici dettagli quali: l'amore, la coscienza, la consapevolezza, la fiducia, la bellezza, la creatività, la gioia, l'ascolto, l'intento, l'energia vitale, la vocazione, la vera natura, e ci fermiamo qui. La nuova visione olistica vuole insegnare ad ogni essere umano ad assumersi la piena responsabilità rispetto a se stesso. A riconoscere attraverso l'osservazione consapevole, l'accettazione, l'ascolto, che ogni fatto della vita, ogni malattia è un alleato che cerca di indicargli la via verso la comprensione del significato della propria esistenza, la scoperta della propria vocazione, la realizzazione della propria vera natura. Pierluigi Lattuada