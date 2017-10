La mia vita a impatto zero

Non utilizzano l'automobile, staccano il contatore e l'unica elettricità su cui possono contare è quella fornita da un pannello fotovoltaico installato su un palo della ringhiera di casa, decidono di non comprare nulla se non lo stretto necessario, costruiscono una compostiera per i rifiuti organici e per la spesa si affidano ad acquisti fatti presso un'azienda agricola biodinamica fuori città. Già, perché questo esperimento non è stato fatto in campagna, ma nella metropoli, a Milano, la città dello shopping, delle vetrine, della tentazione consumistica, delle auto, del traffico, e per questo si rivela sin da subito una sfida più ardua. Qual è stato il motore di questa esperienza? Il cibo. "Il cibo, nella mia vita, è sempre stato il collante, il collegamento tra il mio mondo interiore e il mondo esteriore. Il cibo è la chance per cambiare, per imparare a dare il giusto nutrimento al nostro corpo, il nostro tempio, l'unico che abbiamo in questa vita per evolverci e diventare esseri umani migliori", scrive Paola Maugeri. L'autrice in questo libro ci parla come un'amica che racconta quello che le è successo, mettendo in luce i buoni risultati ottenuti, ma anche le piccole difficoltà incontrate. Ci racconta l'evoluzione del suo stile di vita, i piccoli e i grandi cambiamenti che l'hanno portata verso questo percorso di rispetto per se stessa, per i suoi cari e naturalmente per l'ambiente. E proprio perché il cibo è fondamentale nella cura, intervalla la narrazione con le ricette che le stanno più a cuore: non sono un corollario, ma rivelano qualcosa, arricchiscono e completano il racconto, sono "il collante" delle vicende. Andiamo con lei, con le sue parole e le sue emozioni (è molto empatico il racconto) alla sua infanzia, alla casa in Sicilia, e poi alla partenza per Milano. Innamorata della musica, l'autrice è decisa a volerne fare il suo sogno e la sua professione. Passiamo per gli incontri importanti, gli artisti, le interviste; andiamo a Parigi dove in una milonga una "mirada" le darà nuovo vigore, e poi a Buenos Aires, città in cui imparerà questo ballo che è la metafora della vita, dove il cuore ha la meglio sulla testa: il tango. Passiamo tra le scelte, quelle che l'hanno portata ad essere la persona che è, una donna che con il cuore ha provato a migliorarsi, a cambiare il suo rapporto con se stessa e con l'ambiente, alleggerendo la sua impronta... verso l'impatto zero.