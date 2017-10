La moda contro la povertà

Questo uno degli obiettivi dell'Ethical Fashion Programme, promosso dall'ITC, agenzia nata dalla collaborazione fra l'ONU (Nazioni Unite) e la WTO (Organizzazione Mondiale per il Commercio), in collaborazione con Vivienne Westwood, ambasciatrice della moda etica e sostenibile. Parliamo dell'Ethical Fashion Africa Programme, di cosa si tratta e come sta aiutando la sua gente, in particolare le donne? È un programma creato dall'ITC, con il sostegno di Vivienne Westwood, grazie al quale donne keniote hanno la possibilità di lavorare creando dei prodotti da vendere. Donne provenienti dalle comunità più povere, spesso sole che oggi hanno dato vita ad una linea di borse fatte con materiali di recupero e riciclati e che saranno vendute in tutto il mondo. Un progetto importantissimo perché ha cambiato le loro vite, ha dato loro la possibilità di fare la differenza, di aiutare le loro famiglie e infine di renderle più forti, imparando un nuovo lavoro. Com'è cambiata la loro vita? Finalmente possono provvedere al sostentamento delle loro famiglie, oltre a gestire la propria piccola attività, sia economicamente che finanziariamente. Un sogno che si avvera. Inoltre aiuta il nostro Paese a perseguire gli obiettivi dei Millenium Development Goals dell'Onu, ovvero quello di sradicare la povertà, entro il 2015. Quante donne lavorano al progetto? Sono circa 7000 le donne che hanno trovato un impiego, da Nairobi a Turkana. Inoltre usando materiali riciclati si risolve anche un problema ambientale, perché si utilizza carta e plastica di recupero. Un nuovo modo di fare economia, che aiuta queste donne. Riciclo, riuso, creatività. Sono queste alcune delle qualità dell'Africa. Pensa che possiate insegnarci qualcosa? Questa linea di moda dimostra che non c'è nulla che non si possa riutilizzare e che sia un rifiuto. Perché un rifiuto può essere trasformato in qualcos'altro. E le borse create dalle nostre donne ne sono un esempio. Si sono chieste: "Cosa possiamo creare di produttivo con questo rifiuto?". Questo dimostra come sia stato possibile creare qualcosa che nessuno poteva immaginare, usando semplicemente oggetti in alluminio, mani e forbici. E ora questi prodotti sono pronti per il mercato internazionale, cosa che rende molto orgogliose le nostre donne.