La morte fa notizia

Alessandra, la protagonista della storia, fa appunto la pierre. E dice: "Il mio è un bel lavoro. Molto più difficile, ma anche stimolante rispetto a fare il giornalista. Che ci vuole a fare un grande reportage, quando vai due settimane spesato in un paradiso terrestre. Ma voglio vederti produrre un comunicato stampa accattivante, quando parli di componenti per l'elettronica". Sarà riuscita l'autrice, da giornalista, a rendere al meglio questo ambiente? Questa la trama del libro: Linda è giovane e bella e lavora come stagista in un'agenzia del centro. Quando viene assassinata, i sospetti si sprecano. Le indagini procedono su un doppio binario. Da un lato, un poliziotto troppo bello per essere preso sul serio. Dall'altro, un inedito trio di detective. Amore e morte si intrecciano, fra continui colpi di scena. Per arrivare a un finale... a sorpresa!