La musica al museo

In occasione dell'uscita di The next day - il nuovo album di David Bowie uscito lo scorso 11 marzo dopo quasi 10 anni di assenza del Duca Bianco dalle scene musicali - vi avevamo già segnalato la mostra David Bowie is: circa 300 oggetti provenienti dall'archivio personale del musicista in esposizione al Victoria and Albert Museum di Londra fino all'11 agosto prossimo. Ma la musica in mostra sembra riscuotere parecchio successo (David Bowie is ha registrato una prevendita di 50.000 biglietti ancora prima della sua inaugurazione, affermandosi come la migliore prevendita di tutti i tempi del V&A Museum) e i musei che si prestano ad ospitare mostre di questo tipo crescono sempre di più. E - chi lo avrebbe mai detto - anche il punk diventa protagonista di uno dei più grandi e importanti musei del mondo: il Metropolitan Museum of Art di New York. La mostra, che prende il nome PUNK: Chaos To Couture ed è organizzata dal Costume Institute, vuole sottolineare più che altro l'influenza che il movimento punk anni '70 ha avuto sull'alta moda ed è stata inaugurata il 9 maggio scorso non senza polemiche: poco prima dell'inizio della mostra, infatti, Anna Wintour, co-presidente della manifestazione, ha deciso di porre il veto a una delle installazioni più significative: una scultura che ritraeva Vivienne Weestwood senza veli, forse l'unica vera icona punk presente alla mostra, definendola una "distrazione inutile". Chissà cosa ne pensa Johnny Rotten. La Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, Ohio, ha invece deciso di festeggiare i 50 anni dei Rolling Stones con la mostra Rolling Stones: 50 years of satisfaction. La prima mostra che la Hall dedica agli Stones verrà inaugurata il 24 maggio e ospiterà un numero impressionante di memorabilia, oggetti personali ma, soprattutto, un fitto programma di conferenze, proiezioni ed eventi speciali. L'esposizione, che parte da metà anni Sessanta e si conclude con materiale contemporaneo, è distribuita su due piani e mezzo dell'edificio e, a detta di Greg Harris, presidente e Ceo del museo, "dovrebbe figurare nella lista estiva di tutti gli amanti della musica". Peccato non sia proprio dietro l'angolo. Alla luce di tutto questo forse è vero che, come afferma il critico musicale e autore di "Retromania. Musica, cultura pop e la nostra ossessione per il passato" Simon Reynolds, gli anni duemila sono irrimediabilmente malati di passato?