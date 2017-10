Gli Aborigeni la musica ed il riscatto

Per molto tempo lontani dagli occhi della maggioranza degli australiani, repressi e limitati dalle leggi della cultura dominante, gli Aborigeni sono stati messi opportunatamente a tacere, eclissati dalla storia e dalla coscienza dei bianchi d'Australia. Oggi vivono una nuova fase della loro storia, a due ritmi assai diversi l'uno dall'altro: uno antico, radicato nella tradizione e l'altro di stile occidentale. Questi due ritmi vengono vissuti simultaneamente in un'apparente confusione, talvolta si compenetrano, e la transizione dall'uno all'altro segue percorsi sinuosi e crea situazioni insolite. A partire dagli anni '80, l'esclusione culturale ha sostenuto e sviluppato il concetto di "aboriginalità", la reazione, cioè, degli Aborigeni alla loro iniqua posizione sociale nella società australiana, con la comparsa di una riconosciuta voce nativa che ha iniziato ad esprimersi progressivamente fino ad affermarsi in Australia e all'estero attraverso forme d'arte come la pittura, la musica, la letteratura, la danza, il cinema. Proprio con la musica come mezzo di riscatto dell' identità culturale, è iniziato un lento e difficile processo di ricostruzione e consolidamento dei legami con la tradizione, lo sviluppo di una nuova coscienza collettiva che riunisce entro sé i nativi urbanizzati e quelli che hanno scelto l'isolamento delle outstation (comunità aborigene). Al Central Australian Aboriginal Media Association (CAAMA), nato nel 1980 dall'impegno di tre volontari con pochi mezzi a disposizione, va riconosciuto il merito di aver iniziato a produrre sia musica tribale che le prime formazioni di musica contemporanea, realizzando tra l'altro video e programmi educativi e formativi per la tv destinati alle numerose comunità native. Ricca e variegata, la musica contemporanea aborigena, che conserva tratti fortemente tradizionali, ha ormai assunto una sua autonoma fisionomia seppur usando caratteristiche di altre culture musicali (folk, rock, jazz, country e western, reggae, etno-rock, world-music, ambient). I testi, spesso cantati metà in lingua indigena e metà in inglese, trattano argomenti di protesta politica e contestazione sociale, di emarginazione fisica e culturale, esprimono il desiderio di un ritorno ai valori della cultura tribale. E nel tentativo di riequilibrare l'asimmetria del potere interculturale, non manca neppure una sostanziale critica al modo distruttivo di vivere e relazionarsi dell'uomo bianco. Maurizio Torretti