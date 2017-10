La natura dell’inverno, la stagione kapha

L'inverno è considerato dall'ayurveda la stagione kapha dell'anno, vale a dire il periodo in cui prevale la combinazione dei due elementi terra e acqua. Le caratteristiche del Kapha sono: freddo, umido, pesante, denso, lento e stabile. Se durante l'inverno siamo particolarmente vulnerabili e soggetti a raffreddori e catarro, forse abbiamo accentuato con la nostra dieta e le nostre abitudini, le caratteristiche tipiche di kapha. È buona regola, invece, riequilibrare il kapha con qualità opposte, il che significa cibo caldo ed energetico, ma non per questo grasso e pesante, come nel caso dei fritti. Gli alimenti grassi e i piatti freddi accentueranno lo scompenso. Al contrario di quanto siamo abituati a pensare, l'ayurveda consiglia di rinunciare in questo periodo a gelati, salumi, formaggi grassi e fermentati e dolci elaborati. Meglio, poi, se mangiate con appetito in modo da sviluppare un grande "fuoco" al momento della digestione. Le bevande ghiacciate vanno assolutamente evitate, specie se accompagnano il pasto: spengono il calore necessario a sviluppare la digestione. Se poi non riuscite ad evitare il raffreddore, potrete almeno ridurne l'intensità e abbreviarne la durata con una speciale tisana, a base di zenzero, liquirizia, cannella, macinati e sciolti in una tazza di acqua calda nella quantità di mezzo chucchiaino per ingrediente. In questo modo aiuterete il corpo a diminuire la congestione e ad "addolcire" altri sintomi e malattie tipiche della stagione invernale, specie se farete seguire da un bagno caldo e da un immediato riposo a letto ben coperti. Se vi capita di stare in mezzo a persone raffreddate o malaticcie, meglio prevenire eventuali contagi con gargarismi di acqua tiepida in cui avrete sciolto mezzo cucchiaino di sale e mezzo di curcuma. Questa radice, simile allo zenzero, è un efficace antibiotico, ma pur se innocuo, si deve fare attenzione a non ingerire la soluzione.