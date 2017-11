Graham Hill, fondatore di Treehugger: la New York verde

Graham ci racconti un po' di te? Sono cresciuto in una zona vicino a Montreal in un'epoca dove c'era la tendenza del ritorno alla terra, degli hippy vivevano in città e hanno deciso di spostarsi nella campagna. Vivevo su un grande terreno affiancato alla montagna, mio padre ha costruito uno chalet, andavamo a una scuola gestita dai genitori, mangiavamo cibo sano, avevamo un grande giardino con polli, cavalli, mucche. Quindi sì, possiamo dire arrivo da uno stile di vita hippy; e, sì, ho avuto un'infanzia molto bella Graham tu parli molto bene degli hippy però dici che dietro a una bellissima idea loro non hanno saputo come espandersi, sono rimasti piccoli forse anche perché in fondo erano anche un po' pigri. No no, questo è un po' un fraintendimento, gli hippy sono fantastici; quello che voglio dire è che gli hippy sono una comunità molto piccola, ma sono straordinari. Sono stati la colonna vertebrale del movimento verde per 30 o 40 anni, ma erano piccoli, una piccola comunità e la loro filosofia stessa era di proteggersi e non di espandersi troppo; io in realtà sono pro hippy. Ma l'ambientalismo deve espandersi al di là di questo piccolo mercato ed è quello che sto cercando di fare con Treehugger. Cioè una persona può essere moderna, normale in apparenza, però nel contempo molto sensibile all'ambiente, ovvero non devono essere solamente gli hippy quelli che se ne preoccupano. Quando si va a New York, anche se è la prima volta, c'è questa strana sensazione di essere a casa, un po' come un colpo di fulmine con qualcuno che abbiamo appena conosciuto, ma con cui c'è questa stranissima impressione di conoscere da sempre. Forse anche perché ho già sognato e immaginato il Brooklyn di Paul Marshall, anche lo Harley di Spikelee e soprattutto Skyland di Manhattan di Woody Allen; oggi tu Graham anche tu sei diventato una specie di simbolo a New York, dicono di te che sei il futuro volto verde della città e anche forse del paese. Hai creato i Treehugger.com che è diventato il sito più importante del mondo di notizie ambientali con milioni di utenti ogni giorno. Ti senti di avere una mission? Oh si assolutamente è una sfida molto interessante, è una missione a lungo termine e in un certo senso anche astratta perché le tue azioni non hanno immediatamente un risvolto concreto; mi sento come dire un problem solver, uno che risolve i problemi, sono attratto dalle questioni, dai problemi, quindi assolutamente questo è il problema del nostro tempo, del momento. Purtroppo andrà sicuramente peggio prima di andar meglio, è un problema molto difficile, è il primo problema globale che ci riguarda tutti. Quindi sì, per me è una vera missione. Tu pensi che anche se gente come te e come tanti si impegnano a fare in modo che il mondo sia più rispettato e più verde le cose comunque andranno in modo peggiore prima di diventare migliori? Sì perché le cose mettono del tempo per avere degli effetti reali e sai, mentre una parte del mondo sta diminuendo il suo impatto, altre parti invece stanno aumentando il loro impatto; la popolazione continua ad aumentare, il bisogno di petrolio continua ad aumentare, quindi purtroppo sì, in un certo senso non vorrei che nessuno si trovi in pericolo, ma delle catastrofi maggiori potrebbero in sostanza essere una cosa, come dire, "buona" affinché la gente realizzi che "Wow è una cosa seria" e io credo che vedremmo più catastrofi faranno prendere coscienza dell'importanza dell'ambiente. Tutto va super veloce a New York, la gente parla più veloce, cammina più veloce, è informata prima degli altri e anche, si stufa prima degli altri; infatti tutte le ultime cose sono a New York e le ultime tendenze arrivano da New York. Graham Hill prima mi confessava che non c'è niente di peggio che essere "so last week" cioè troppo della settimana scorsa, cioè fuori moda. In questi anni tutto a New York sta diventando green, ci sono anche tantissimi mercatini locali che fioriscono a ogni angolo della strada, in ogni quartiere, e che vendono tutti i prodotti coltivati in prossimità della città. Chiedo quindi a Graham che cosa ne pensa di questo trend del verde, il fatto che il verde diventi così trendy non è un po' pericoloso, cioè pericoloso che passi di moda con un altro trend? Io sono felice di questo. Prendi il caso della gente che negli anni '70 prendeva la macchina sull'autostrada; beh allora era come un gettare oggetti dal finestrino. Questo non si fa più, perché? Perché prima esce un annuncio pubblico e poi prendi una multa. Ma la cosa più importante che questo è diventata una norma culturale, non si fa più, non è figo; questo ti fa capire il potere della norma sociale. Abbiamo bisogno di sviluppare delle norme sociali e si stanno sviluppando. C'è un sito, ad esempio, dove la gente mette delle sue foto facendo il dito medio agli Hummer e i grossi fuoristrada; è un po' estremo e forse un po' assurdo, ma questo illustra anche l'inizio di nuove norme sociali. Le cose gigantesche, mostruosità atroci e enormi, troppo grosse, che non rendono la gente più felice, sono uno spreco di materiali e di energia. Ebbene questo nel lungo termine non sarà più adeguato, quindi sviluppare queste norme sociali nuove farà una grande differenza, ci aiuterà molto dal punto di vista di vergognarsi o di essere ammirati; come dire all'inizio puoi far finta di esser verde, ma dopo un po' devi esserlo davvero, perché se no la gente ti scopre e fai una brutta figura. Quindi secondo te anche se il verde diventa trendy non sparirà come un altro trend? Beh la cosa di questa tendenza, di questa moda è che i lati negativi non ci sono; il problema dell'ambiente non andrà via velocemente, dobbiamo cambiare, quindi. Forse diventerà meno trendy, meno di moda, ma diventerà sempre più chiaro ai consumatori, alle aziende, ai governi, dovranno tutti lavorare insieme; sai non è un problema che sparirà. Beh adesso sì è un po' un peccato che questo sia un fenomeno di moda che la gente possa essere poi stanca del verde perché passerà di moda, non è grave. Io credo che come società stiamo andando nella direzione giusta, solo ancora qualche passo, ma realizzeremo che se vogliamo sopravvivere sul pianeta, dobbiamo imparare a vivere in armonia con la natura, non ci sono alternative, dobbiamo rispettarla; è un nuovo passo nella nostra evoluzione, e ce la faremo. New York è affascinante di giorno certo, ma di notte ti assorbe; sono a Times Square e i neon mi meravigliano, mi sento come in un film, mi sento come una bambina; le pubblicità che lampeggiano enermi i nomi degli alberghi, la borsa in tempo reale che scorre, gli spettacoli di Brodway sui cartelli giganteschi, qui è tutto illuminato, il traffico è intensissimo anche tutta la notte, anche in fondo notte e questa notte a mezzanotte sarà ancora più incredibile perché Barack Obama è stato eletto presidente degli Stati Uniti. Qui è stato un delirio, migliaia di persone hanno invaso la piazza e urlano, piangono, si abbracciano, sembra il capodanno. New York è entusiasmante e chiediamo a Graham un po' della sua città: secondo te Graham, la tua città è cambiata in termine di rispetto per l'ambiente? Sì assolutamente. Io vivo a New York da 10 anni e puoi vedere tanti cambiamenti sotto tanti aspetti; se guardi ad esempio le corsie delle biciclette che si stanno creando nella città, ma è cambiato anche l'utilizzo delle bici che è aumentato dell'80% in 10 anni, quindi c'è tanta gente che utilizza la bicicletta; c'è anche una spinta a diminuire le emissioni delle macchine e dei taxi. Non so ancora a che punto siano con questi progetti, ma certamente i trasporti pubblici sono buoni, ci sono dei ristoranti biologici, più mercati, più parchi, in quasi tutti gli aspetti stanno lavorando e spingendo per migliorare le cose. Quello che è importante da capire è che le città sono lì dove vivono più del 50% della popolazione e le città sono più verdi, paradossalmente anche le province. Tanta gente guarda la casa al di fuori della città come alla cosa verde da fare, ma in realtà non lo è; le case sono molto più grandi, poi in quanto case sono dei cubi, in cui le cinque pareti sono esposte agli elementi naturali, quindi aumenta il bisogno di energia per il raffreddamento o il riscaldamento rispetto a un appartamento. Intendo, hanno bisogno di elettricità, tubi per l'acqua, tubi di scarico, tutte apparecchiature specifiche per una casa singola; inoltre hanno bisogno di una macchina per andare ovunque vuoi andare, quindi le città sono molto più efficienti in termini di organizzazione, di spesa, quindi in un certo senso molto più verdi. Già da qualche anno New York sta diventando un modello intorno al mondo, malgrado il fatto che sia la città americana più densa in assoluto, tutti gli sforzi sono fatti per rendere la città più vivibile. E questa è stata la mission del sindaco Bloomberg che si impegna a fare diventare New York la città più verde degli Stati Uniti; Graham secondo te che cosa vuol dire essere verde nel 21esimo secolo? Diventare verde vuol dire soprattutto risparmiare soldi, aiutare la sicurezza nazionale, ti migliora la salute e sempre di più ha delle conseguenze sulla tua reputazione; io credo che pian piano la gente intorno a te, i tuoi vicini, ti ammirino se rispetti il pianeta. Quel che c'è è un problema di design, non dobbiamo flagellarci su quello che sta succedendo, è logico essere dove ci troviamo; cento anni fa eravamo un quarto di quello che siamo ora sulla terra, eravamo meno, con strumenti meno potenti nell'agricoltura, nelle costruzioni ecc.. L'impatto sul mondo era minore, e quindi sembrava che la natura potesse andare avanti così per sempre e in pratica era vero allora. In cent'anni la potenza dei nostri strumenti e il numero di esseri umani sono aumentati a dismisura, quindi a un certo punto giri il mondo e ti scontri con gli altri, e ti rendi conto che "wow", viviamo su questa sfera concreta con delle risorse che non sono così infinite, abbiamo davvero un impatto sul pianeta sul quale viviamo e sulle sue risorse, quindi stiamo cambiando la nostra prospettiva perché dobbiamo capire che dobbiamo vivere sulla terra in un modo diverso. E questo può essere deprimente, ma può essere anche molto eccitante perché è un problema di design, ma abbiamo tutte le tecnologie per risolverlo, abbiamo solo bisogno della volontà dei politici per far si che succeda. Essere verde nel 21esimo secolo è capire questo, che possiamo vivere con meno cose in un modo più sano, quindi sono solo cose positive che ci portano a vivere in un posto migliore. Ma è facile essere verde nel 21esimo secolo? Non credo che sia una cosa facile, certo sta diventando sempre più semplice negli corso degli anni; esistono tanti aspetti positivi, vivere con meno cose, meno oggetti, puoi guardarlo come un aspetto negativo, ma anche come un lato positivo. Non sei tu a posseder le tue cose, ma sono le tue cose che ti possiedono. A New York tutto è amplificato, le sirene sono più forti, gli odori di strada sono più forti, i taxi sono più numerosi, i negozi sono più grandi, c'è questo contrasto di ambizioni e di joeux de vivre che ti spiazza; quando sei a New York hai la sensazione di respirare più forte, di vivere più intensamente, c'è un'energia pazzesca che ti carica di adrenalina ed è contagioso. Ti senti libero, ti sembra anche che tutto è ancora possibile, e un po' Graham ci ricorda questo: lui è nato in Canada ed è riuscito in pochi anni ad imporsi come il simbolo del verde moderno e a dare anche una svolta nel mondo del verde perché per lui essere verde deve essere una cosa simpatica, facile e anche sexi, un po' come lui; ma dai Graham, confessati un po', che cosa fai che non è verde? Il mio più grande peccato è viaggiare con l'aereo; questa per me è una cosa molto difficile a cui rinunciare, ecco questo è un problema. Poi ecco sono vegetariano, ma non sono un buon vegetariano; questi sono i due punti che mi piacerebbe migliorare. Ma tutti i tuoi amici sono verdi? No per niente. E potresti anche essere amico di qualcuno che guida un Hummer? Sì, penso che potrei, penso che ci sarebbero poche chance, comunque sì, la gente è quello che è, ci sono vari tipi; non giudico, cerco solo di influenzare la gente. E potresti stare con una ragazza che non è verde? Questo sarebbe un po' difficile. Ora Graham, per finire, noi abbiamo già capito che cosa farai; tu diventerai un politico importante, forse anche il prossimo Al Gore; allora ti abbiamo fatto le tre ultime domande se fossi il presedente degli Stati Uniti, dammi una ragione per cui dovrei votare per te. Dunque, una buona ragione per votare per me come presidente verde…beh io cercherei di rendere la nazione più verde, ma sviluppando il business. E come convinceresti i tuoi cittadini a cambiare le loro cattive abitudini? Sai io credo che, forse esagero un po' non vogliamo questo, però stavolta un dittatore benevolo potrebbe essere incredibilmente utile. Sai se qualcuno ben intenzionato potesse venire e far cambiare le cose in modo molto veloce, senza aspettare tutte le approvazioni per farlo, se fossero delle decisioni giuste, questo sarebbe fantastico. Bene, quindi sarai un dittatore verde? No assolutamente no.