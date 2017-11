La nuova moto elettrica? La si può ordinare dal web

Dal prossimo anno sarà infatti commercializzata Enertia, la nuova moto elettrica .Ora anche i bikers più sensibili alle tematiche ambientali potranno continuare a godere della propria passione, senza produrre inquinanti da combustibili fossili. Potrà raggiungere una velocità di 80 km/h, e caratteristica interessante, sarà il suo peso piuma, ottenuto grazie all'utilizzo di fibra di carbonio e leghe leggere. I più accorti potranno obbiettare che, comunque, per produrre energia elettrica tuttora si usano combustibili come carbone e petrolio, ma, essendo i motori elettrici molto più efficienti di quelli a combustione, si ha comunque un netto risparmio di emissioni. Infatti, navigando sul sito della Brammo Motorsports, si possono ricavare utili informazioni riguardanti l?efficienza della moto rispetto ad altri veicoli. Ad esempio, per ogni unità di energia impiegata, una moto media percorre 0,52 km, la Toyota Prius (l?auto ibrida) percorre 0,56 km e la Tesla Roadster 1,4 km. La Enertia ne percorre ben 2,42. Per quanto riguarda le emissioni di CO2, una moto media emette mediamente 140,4 grammi di CO2 a km (come le auto utilitarie), la Prius emette 130,2 g/km, la Tesla Roadster 46,1 e la Enertia solo 21,8. Con un rapido calcolo, si arriva ad una riduzione del 90 per cento! Ma la potremo vedere circolare per le nostre strade? E quando? Quanto costerà? Daniel T. Wood, Brand Director della Brammo Motorsports, ci risponde che è già in fase di omologazione per il mercato europeo, anche se non c'è ancora una data precisa (si parla dell'anno prossimo comunque). Il modello base costerà $11.995, circa ?8.880. Volendo, dal sito ufficiale, è già possibile prenotarla. Rudi Bressa