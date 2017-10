Benessere con i cristalli

Partendo dalla considezione dei benefici che la cristalloterapia moderna apporta al benessere psico-fisico dell'uomo, l'autrice non si limita a spiegare dettagliatamente le caratteristiche delle pietre, ma suggerisce l'utilizzo della dottrina dell'Enneagramma come filo conduttore nella terapia. Stabilire a quale enneatipo appartiene il paziente si rivela fondamentale per stabilire la cura più adeguata ad aiutare l'evoluzione della sua personalità e quindi della sua guarigione. Un testo utile ai terapeuti, ma anche ai lettori comuni per le numerose tecniche di autoterapia che insegna.