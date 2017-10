La nuova TV di Samsung, ecologica e smart

Rivolto quest'anno a soluzioni tecnologiche basate su tecnologia LED in grado di garantire un risparmio di energia, ha visto vincitrice proprio la nuova Smart Tv dell'azienda sudcoreana . "Questo importante riconoscimento è la prova del nostro costante impegno e conferma la volontà di accompagnare il consumatore verso un acquisto responsabile e consapevole in tutti i suoi aspetti partendo dal valore aggiunto che la tecnologia può garantire alla loro vita quotidiana fino all'impatto positivo che potrebbe avere sull'ambiente", ha affermato Paolo Sandri, Vice Presidente Audio Video and Home Appliance di Samsung Electronics Italia. Intellligente e ecofriendly Sono le nuove cartteristiche tecniche a rendere il Samsung ES8000 più attento all'ambiente. Il dispositivo è infatti passato dai 190 LED della scorsa versione con consumi attorno ai 105Wh, ai 160 della versione attuale con consumi pari a 93,18 Wh; una riduzione del consumo di elettricità pari all'11%. La televisione è inoltre riciclabile per il 96% e, grazie alla riduzione di materiali come metallo e plastica, il peso è diminuito da 4,2 kg a 2,7 kg. Grazie alla tecnologia Smart Interaction, una novità unica nel mercato, e ai comandi vocali, gestuali e con riconoscimento facciale, il telecomando praticamente non serve più. Quindi niente batterie. L'efficienza non si ferma qui: il sensore di regolazione brillantezza garantisce un ulteriore risparmio energetico fino al 52%, in quanto è in grado di calibrare la luminosità in relazione all'intensità della luce dell'ambiente. "Eccellenza e innovazione - conclude Sandri - sono alla base del lavoro che svolgiamo in Samsung e l'ES8000 è un esempio di come la tecnologia possa essere impiegata in modo responsabile dando il proprio contributo in termini di sostenibilità ed efficienza energetica".