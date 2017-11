Come raggiungere la pace interiore

La mancanza di pace è evidenziata dal numero di modi con cui cerchiamo, solitamente invano, di alleviare stress e fatiche del vivere quotidiano. Se ci fosse pace interiore nella nostra vita viaggeremo meno, mangeremmo meno, compreremmo meno, lavoreremmo meno, lotteremmo meno, parleremmo e penseremmo meno. In alcuni casi ?meno? potrebbe, per brevi periodi, significare per niente. Questi sono alcuni dei modi con cui cerchiamo la pace. Per molte persone la pace interiore non è un argomento interessante. Essi non hanno ancora scoperto che la pace è la vera fondamenta del nostro essere e che determina l?efficacia in ogni campo della nostra vita. Ecco 7 aspetti vitali in cui il nostro successo dipende dalla qualità della nostra pace interiore. Pace interiore come CALMA Rimanere calmi quando tutto intorno è caotico è possibile solo se siamo ben radicati nella nostra pace interiore. Sai come farlo? Altrimenti sarai risucchiato nei vari 'drammi', nelle varie situazioni, e influenzato dalle altrui emozioni. Se è così vuol dire che hai perso la connessione con la tua pace interiore. Pace interiore come CREATIVITA? La vita è piena di sfide. La vita è relazione e ogni relazione è un?opportunità per essere creativi. Ogni interazione richiede la tua abilità a creare la risposta più appropriata ed efficace. Cerca di essere creativo quando sei senza pace, stressato e/o preoccupato. La pace interiore e la creatività procedono di pari passo. Pace interiore come CONCENTRAZIONE Perché non sei capace di concentrarti su una cosa alla volta? Perchè ti distrai così facilmente? Potrebbe essere che non hai ancore scoperto la tua pace interiore che ti permette di concentrarti e focalizzarti? Probabilmente sai che c?è, ma non hai ancora imparato ad ancorarti ad essa. Pace interiore come COMUNICAZIONE Qualunque cosa tu faccia (camminare, parlare ecc.), irradi energia nel mondo e nelle tue relazioni. Ti sei mai chiesto perché la pace non ti ritorna dagli altri? Potrebbe essere perché non irradi pace? Puoi donare pace a un altro? Se puoi donarla agli altri allora puoi darla anche a te stesso. Se non puoi, significa che non hai ancora iniziato a trovare la pace dentro di te. Pace interiore come SCELTA La vità non è che un susseguirsi di scelte, finchè non raggiungiamo lo stato in cui non ne dobbiamo fare più alcuna. Il che si verifica quando diventa ovvia la cosa giusta da pensare, da dire e da fare. Nel frattempo abbiamo bisogno di saper ascoltare la nostra saggezza intuitiva per prendere le giuste decisioni. Perchè non riusciamo a sentire la nostra guida interiore? Potrebbe essere perché c?è troppo rumore dentro di noi, troppi pensieri, troppi sentimenti e non abbastanza pace interiore? Pace interiore come POTERE Hai notato cosa rende una persona potente? Non ha niente a che vedere con la posizione o lo stato sociale. Ogni potere che deriva da ciò, svanisce quando il ruolo finisce. Uno dei fattori principali che ispira gli altri a seguirli è l?abilità di avere autocontrollo. La base dell?autocontrollo è la pace interiore. In assenza di una mente pacifica, l?autocontrollo è impossibile. Pace interiore come SCOPO Perché sei qui? Per essere impaurito, stressato o solo perché interessato alla persona più importante della tua vita? Cioè, te stesso. La vita non avrà grande significato finché tu non avrai trovato te stesso, per questo devi riscoprire ciò che è sempre stato dentro di te, la tua pace interiore. Come sai, la pace in questo mondo è difficile da trovare e ancora più difficile da mantenere. La pace esterna dipende dalla pace interiore. Il paradosso è che la pace interiore è da sempre già dentro ciascuno di noi. Abbiamo solo bisogno di prenderci il tempo per osservare vedere, sentire, conoscere ed essere pace. Come ha detto il poeta Oliver Wendell Holmes ?Ciò che sta dietro di noi e ciò che sta davanti a noi è poca cosa in confronto con ciò che c?è dentro di noi? Domanda: quali dei precedenti aspetti (applicazioni pratiche) della pace interiore hai bisogno di sviluppare di più? Riflessione: quali sono 3 abitudini attuali che ti sembra sabotino più spesso la tua pace interiore. Fermati un momento a riflettere e scrivile. Azione: visita il sito www.just-a-minute.com e familiarizza con il metodo di dedicarti un minuto per meditare o contemplare la connessione alla tua pace interiore ogni giorno. Brahma Kumaris World Spiritual University