La parola al corpo

Il movimento creativo nasce dalla danza movimento terapia, disciplina che utilizza il movimento come mezzo espressivo e comunicativo, processo che facilita l'integrazione psicofisica dell'individuo. Nella danza movimento terapia, si utilizza il movimento e il gesto come linguaggio attraverso il quale la psiche si esprime, svelando il proprio modo di essere nel mondo. Mary Whitehouse pioniera danzaterapeuta scrive: "Il corpo è l'aspetto fisico della personalità e il movimento è la personalità resa visibile". Il corpo stesso è una fonte di memoria e sapere a cui si può offrire uno spazio accogliente di ascolto, un tempo in cui dare spazio al processo che permette lo sviluppo del "sentire" del corpo. Entrare in contatto con le proprie immagini interne può attivare cambiamenti nel corpo e nella modalità di comportamento personale, offre nuovi stimoli percettivi, in un processo di esplorazione creativa e di continua trasformazione. Il corpo diviene come una "carta assorbente" delle relazioni e delle esperienze che, di solito, facciamo in continuazione senza mai fermarci... ad ascoltarci. Il recupero della percezione del corpo e i movimenti naturali improvvisati aiutano a mettersi in contatto con l'intenzione che proviene dal cuore e danno forma a memorie antiche, spesso pre-verbali, appartenenti all'area del sensorio o del rimosso. Il corpo non mente mai. Noi siamo come i nostri movimenti, perché è la qualità del nostro movimento che i fluenza il modo in cui viviamo: vitali e aperti all'esperienza, o tesi e limitati; spontanei e fluidi, o controllati e inibiti. Attraverso un lavoro di attenzione al corpo entriamo più profondamente in contatto con noi stessi e attraverso l'uso del movimento creativo per dare espressione a quanto emerge spontaneamente creiamo le basi per una vivere tutta la nostra vita in modo più autentico e pieno. Elena Giunta