La passione di Artemisia

Dopo gli storici dell'arte, che recentemente ne hanno riscoperto il valore, tocca adesso agli scrittori rimanere affascinati dalla personalità e dalle vicende accadute alla pittrice Artemisia Gentileschi. Come nel suo precedente libro e best seller - La ragazza del giacinto blu - anche in questo caso per raccontare la sua storia, la Vreeland parte da un dipinto, "Giuditta", che ha la funzione di trasformarsi in specchio, in metafora della vita stessa dell'artista. Gli ingredienti per farne un'eroina ci sono tutti. Violentata dal suo maestro e decisa a non subire il sopruso, affronta un processo che anziché tutelarla e darle giustizia la umilia e schernisce. Ferita fugge da Roma e va a Firenze con l'uomo che nel frattempo si è decisa a sposare per ricostruirsi una reputazione. Ma a riscattarla sarà la sua bravura artistica che le aprirà le porte delle corti europee e soprattutto la farà entrare all'Accademia dell'arte - prima donna a ricevere un tale riconoscimento. Estratto dal libro Due erano le cose che più desideravo nella vita, la pittura e l'amore - e una aveva annientato ogni possibilità dell'altra. Perché la vita era così perversa da non volermi o non potermi offrire un grammo di felicità senza un'uguale quantità di sofferenza?