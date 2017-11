La persiana mediterranea

In tutti i paesi dell'area mediterranea le condizioni di luce sono particolarmente importanti tanto da trasformare gli edifici in continui modulatori di luce e ombra. Gli edifici mediterranei, solitamente bianchi, utilizzano gelosie esterne di un intenso colore verde scuro (in alcuni casi marrone) che contrastano con i colori tenui e luminosi delle facciate (un colore mutuato dalle usanze marinare? un richiamo ai colori percossi dal sole? un vezzo in un'architettura così condizionata dalla scarsità di risorse economiche?). Il miracolo che si compie negli ambienti interni è comunque duplice: una diminuzione della temperatura e una penombra nella quale si vede tutto. Per comprendere il caso della persiana mediterranea, e con essa di molte altre manifestazioni luminose nell'architettura, è importante considerare il funzionamento della luce sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico e fisiologico. La radiazione solare che raggiunge gli edifici, infatti, può essere diretta, diffusa o riflessa: nel caso della persiana le prime due vengono intercettate e non possono entrare all'interno dell'ambiente, mentre la componente riflessa riesce a penetrare e, seguendo l'inclinazione delle lame, viene riflessa verso il vano interno della copertura che è sempre di colore bianco. Come risultato l'ambiente interno appare come uno spazio oscuro con una macchia di luce sul soffitto a ridosso della finestra. Il risultato è il venir meno del fenomeno dell'abbagliamento e una maggiore luminanza che dal soffitto si irradia nell'intero ambiente con una vantaggio fisico per l'occhio, la cui pupilla meglio si adatta alle condizioni di visibilità (si calcola un'illuminazione interna di circa 900 lux. L'illuminazione diretta è di circa 100 mila lux, a cielo coperto 10 mila lux). Questo processo apparentemente semplice è in realtà molto complesso e sottile e dimostra come l'architettura energicamente consapevole non richieda sistemi tecnici altamente sofisticati per migliorare le proprie prestazioni. Soluzioni semplici che seguono principi molto noti come la rivalutazione di tecnologie del passato che tengano conto della cultura locale, un valore aggiunto per quanto riguarda il livello psicologico dell'approccio all'abitare, possono raggiungere risultati molto efficaci. Giuseppe Rosa