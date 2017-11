La posada di dona Carmen

La vita frenetica della città, un lavoro stressante. Una situazione emotiva fragile. Una relazione finita. Male. Queste sono le premesse con cui il protagonista del libro si trova catapultato in Messico. Il pretesto che fa organizzare il viaggio è un convegno di lavoro, ma approfittando dei giorni liberi precedenti gli impegni il protagonista viene a contatto con una società ben diversa da quella che conosceva. E' un viaggio che inizia dallo spostamento fisico per innescare uno spostamento emotivo. Non è un viaggio sempre facile. Ci sono momenti di smarrimento, di paura, di ripensamento. Ci sono momenti in cui il passato riaffiora e fa male. Sono tante le situazioni nuove con cui il protagonista si trova a confrontarsi e iniziano tutte dalla Posada di donha Carmen, sensuale e provocante proprietaria di una locanda nella sierra messicana del Nayarit.. Un legame alchemico, chimico porta il protagonista a legarsi alla donna. Ma perché? Che cos'ha donha Carmen di così speciale? La sua pelle ambrata, le sue forme generose… Ma non è solo questo. La coppia di contadini, Clara e Francisco. Il loro segreto. Il loro dolore. Il loro amore per la vita, per la natura. Inizialmente il protagonista sarà freddo nei loro confronti, si sentirà superiore a loro in virtù della propria cultura scolastica, ma poi capirà che questa coppia conosce tutto ciò che nessuna scuola e nessun'università potranno mai insegnare: la vita, la spiritualità, l'amore. Non solo rapimento sensuale e amicizia. Ci sono in queste pagine fatti di mafia nelle piantagioni di tabacco in cui gli Indios lavorano, misteri, misfatti. Interessi, latifondisti. C'è il rancore, l'odio. La scorza dura che ha chi è stato derubato della propria dignità di essere umano. Un libro molto bello, pieno di passione. Per l'amore, per la vita, per l'amicizia. Un libro caldo. Leggendolo si sente il Messico, si sentono i profumi, si sente la terra.