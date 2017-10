La pratica del digiuno in Italia

Il digiuno viene considerato un vissuto che si sviluppa in uno spazio - tempo non allineato con quello quotidiano, il momento di uno straordinario viaggio interiore e di un intenso scambio relazionale che si arricchiscono reciprocamente. La profonda commutazione biopsichica del digiuno è colta come l'occasione per una rinnovata apertura alla vita, per determinare scelte ed apprendere nuovi percorsi: la guarigione e l'accresciuto benessere sono visti come una conseguenza di questa azione primaria. Il digiuno è particolarmente adatto: