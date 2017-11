l’Iride per vederci dentro

Che sorpresa, se recandoci per la prima volta da un medico, questo iniziasse a enumerare tutte le nostre malattie passate e i disturbi presenti. Eppure non ci sarebbe a di miracoloso, perché l'iridologo non ci legge nel pensiero, bensì negli occhi. Seduto di fronte a noi, guarda attraverso un microscopio e interpreta semplicemente quanto è scritto nell'iride: sono i segni, le macchie e le alterazioni a dirgli tutto di noi e del nostro corpo. Gli strumenti a sua disposizione sono la lente d'ingrandimento, il microscopio oculistico, la macchina fotografica e la ripresa televisiva. In ogni caso, l'esame inizia con un debole ingrandimento, per valutare l'iride nel suo insieme, e procede con ingrandimenti maggiori per studiare i settori particolari. L'iridologo prende nota accuratamente dei segni presenti nell'iride ed è in grado di spiegare il significato di ciascuno, elaborare un quadro complessivo dei punti di forza e delle carenze del paziente e consigliare, nel caso fossero necessari, ulteriori esami o terapie da effettuare con uno specialista di medicina convenzionale o non. Nelle visite successive, proiettando le nuove immagini dell'iride e confrontandole con quelle della seduta precedente, l'iridologo può notare le differenze e quindi il miglioramento in corso. L'esame iridologico è prezioso dal punto di vista preventivo, perché un esperto è in grado di cogliere segnali di malattie o disfunzioni ancora prima che si manifestino con sintomi clinici chiari. Jolanda Granato