La ragazza delle arance

Perché il passeggino rosso di Georg non è mai stato buttato via nonostante il bimbo di anni prima sia ormai adolescente? Perché Jan Olav non voleva che quel passeggino fosse gettato insieme agli altri oggetti del passato? Perché dopo anni proprio lì viene trovato qualcosa di speciale, di molto speciale, che Jan voleva fosse conservato. Una lettera. La lettera di Jan Olav al proprio figlio. La lettera che il padre, morto da anni, aveva indirizzato al figlio. La lettera che Jan Olav scriveva nei pomeriggi e nelle sere trascorse con suo figlio, allora appena bambino. Una lettera speciale che racconta della ragazza delle arance. Che racconta di un amore unico, fatto di attese, di mistero, di presagi. Chi è la misteriosa ragazza che Jan Olav incontra sull'autobus che porta con sé 10kg di arance? Perché lo guarda in quel modo? Perché lei conosce il suo nome? E' una lettera d'amore quella che Georg legge nelle pagine lasciate dal padre. Una lettera che racconta il più completo dei sentimenti, che contiene in sé sia il bene che il male. L'amore. C'è dolcezza nelle parole di Jan, c'è delicatezza. C'è poesia. Tenerezza. Ma c'è anche dolore. Rabbia. Amarezza. Tormento. Un libro evergreen. Nel circolo editoriale italiano da qualche anno, ma sempre attuale. Una storia d'amore per tutti. Un libro semplice, che arriva diretto al cuore e che lascia con importanti interrogativi. Che prima o poi tutti ci poniamo. Commovente, dolce. Appassionato. Lieve. Tutti vorremmo essere amati allo stesso modo in cui Jan Olav amò il proprio figlio e la ragazza delle arance.