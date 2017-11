La Red Bull Music Academy a New York in cinque flash

La Red Bull Music Academy è un workshop itinerante che seleziona e convoca per un mese all'anno sessanta ragazzi (musicisti e vocalist, DJ e produttori) tra i più dotati e promettenti provenienti da tutto il mondo. L'idea è quella di mettere loro a disposizione gli argomenti e i mezzi necessari per liberare il loro talento e sviluppare le loro potenzialità. È così che accanto alla "lezione" vera e propria (le celebri "lecture") dei "maestri" di ieri e di oggi, i giovani hanno la possibilità di lavorare fianco a fianco ed esibirsi nei migliori club cittadini. A metà strada tra laboratorio, collegio e paese dei balocchi l'Academy gira per il mondo dall'ormai lontano 1998, contribuendo a formare i talenti di domani. Le lecture / Eno, Moroder, Glass Non capita tutti i giorni di sentire lezioni di musica (e di vita) da personaggi del calibro di Brian Eno, Giorgio Moroder o Philip Glass; di sbirciare nella borsa dei dischi di Masters At Work, James Murphy o Falty DL. Per un'ora i partecipanti dell'edizione 2013 dell'Academy hanno avuto questo privilegio: sedere di fronte a questi insoliti "professori" in un elegante auditorium e ascoltare la loro storia. Le persone / Hello my name is A margine dei grandi, sono i ragazzi, gli "studenti", selezionati in giro per il mondo, i veri protagonisti dell'Academy. L'idea di fondo, la speranza, è infatti quella di aiutare e contribuire a formare i talenti di domani. Nel corso del nostro soggiorno abbiamo conosciuto Alberto (aka Mr. Selfish), vulcanico polistrumentista proveniente da Salerno, Anya, giovanissima manipolatrice sonora originaria della gelida Carelia e Carlos, in arte Carrot Green, cresciuto a Rio De Janeiro ma con il cuore a Chicago, patria della sua amatissima House music. Sentiremo ancora parlare di loro? La notte / I party Per un addestramento completo studiare non basta. Bisogna mettersi alla prova. Quale migliore posto dei club più rappresentativi della Grande Mela. Nel corso di questo mese tutti gli alunni hanno avuto la possibilità di esibirsi al fianco di colleghi più noti e di fronte a pubblici attenti ed esigenti. Tra il 28 aprile e il 31 maggio la Red Bull Music Academy ha letteralmente monopolizzato la vita notturna cittadina: 236 artisti suddivisi in 34 eventi, tra concerti e feste. Se abbiamo perso per poche ore il primo DJ set negli States del redivivo Giorgio Moroder (riascoltatelo qui) non ci è sfuggita la festa del dodicesimo compleanno della più che influente label newyorchese DFA, a cui hanno partecipato oltre 3000 persone. La voce / I media Red Bull Music Academy Pensare alla RBMA come ad un semplice workshop lungo un mese è riduttivo, perché è molto di più; gli eventi collaterali non si fermano mai durante l'anno, sparpagliati in ogni punto del globo. Voce e custode del messaggio c'è RBMA Radio, un immenso archivio contenente tutto il materiale prodotto e registrato ad hoc. A New York la radio ha registrato e trasmesso live da uno studio all'interno dell'Academy, proponendo il meglio delle registrazione notturne, e intervistando gli artisti che passavano a salutare. Abbiamo riconosciuto James Pants e Robin Hannibal, metà di Rhye. Al fianco della radio, un vero proprio giornale, il Daily Note, un quotidiano scritto e stampato all'ultimo piano dell'edificio, dove una redazione lavorava su approfondimenti ed interviste ai protagonisti. La città / New York Non si è trattato solo dei quattro piani su otto del Monahan Express Company Building - un palazzo nel cuore di Chelsea, in cui hanno preso forma l'auditorium, la lounge e quella della radio, nove studi di registrazione e gli uffici - che resterà alla città (fatta eccezione per gli uffici che resteranno a Red Bull); dei grandi parties che hanno animato la nightlife cittadina o degli immensi murales che campeggiavano sulla mura cittadine, da Manhattan a Brooklyn. Ma la sensazione è che per poco più di un mese l'Academy abbia quasi "colonizzato New York, che le sue attività, il suo Fatta eccezione per il nostro fedele autista Matt, a quasi tutte le persone che abbiamo incontrato alle parole Red Bull Music Academy siano in qualche modo brillati gli occhi.