Wangari Maathai. La religione della terra

Il movimento da lei creato nel 1977, il Green Belt Movement, è anzitutto culturale: nasce per insegnare alle donne a capire il loro potere facendo sì che si riapproprino della loro terra, in tutti i sensi. Si legge nel libro: "Dopo alcuni anni mi sono resa conto che i nostri sforzi non consistevano solo nel piantare alberi, ma erano volti anche a spargere semi di un altro tipo: quelli necessari a curare le ferite inflitte alle comunità, depredate della loro autostima e della consapevolezza di sé". È questo il concetto di base di questa lunga "preghiera" per la Terra che la Maathai ha scritto: proteggere e tutelare l'ambiente significa anzitutto proteggere noi stessi. Questa è la lezione che l'uomo dovrebbe imparare, ovvero comprendere e capire con urgenza che siamo tutti interconnessi, che non curarsi della Terra significa anzitutto non curarsi di noi. Come si può fare? Riscoprendo e portando in pratica i tradizionali valori spirituali: l'amore per l'ambiente, il miglioramento di se stessi, la gratitudine e il rispetto, l'impegno individuale e comune. Anche se cresciuta nella tradizione cristiana, Wangari Maathai ha tratto ispirazione per tutto il libro da altre religioni, analizzando il precetto ebraico "tikkun olam", ovvero "ripara il mondo", e quello di "mottainai", ovvero "non sprecare", della tradizione giapponese. Perché gli uomini possano guardarsi dentro e capire che "Possiamo amare noi stessi, amando la Terra; essere grati per ciò che siamo, proprio come siamo grati per la generosità della Terra; migliorare noi stessi proprio come ci autopotenziamo per migliorare la Terra; rendere un servizio a noi stessi, proprio come facciamo volontariato per la Terra". Sperling & Kupfer