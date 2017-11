La renna, animale del freddo o collega di Babbo Natale?

Il termine nordamericano per il "Rangifer tarandus" è Caribù, mentre il termine europeo è Renna. E' l'unica specie di cervide dove sia il maschio che la femmina hanno corna ramificate. Una volta la specie era presente in Irlanda, Scozia, Germania, Polonia, Russia del Nord, Mongolia, Cina del nord, Alaska, Canada e Groenlandia. Oggi, dopo essere stata cacciata per oltre un secolo, la specie è ridotta ad una piccola popolazione presente in Scandinavia e per alcune centinaia di migliaia di capi in Russia. In Nord America la situazione non è migliore e in Groenlandia la renna bianca si è addirittura estinta. Praticamente durante il giorno sono sempre in movimento, impegnate in lunghe o corte migrazioni (possono percorrere anche 60 chilometri in un giorno) alla ricerca del cibo. Sono dotate di un olfatto straordinario per individuare il cibo anche se questo è coperto dalla neve e dal ghiaccio. Vivono in mandrie composte da 50.000 - 200.000 animali. All'interno della mandria si dividono in gruppi composti da un minimo di dieci ad un massimo di mille individui di razza femminile o maschile. Nella stagione degli amori i maschi combattono per le femmine e ogni maschio cerca di controllare ed accoppiarsi con 5/15 femmine. I cuccioli nascono nei mesi di maggio e giugno, dopo circa 227 giorni di gestazione, nel numero di uno per ogni femmina. Alla nascita i piccoli pesano dai cinque ai nove chili e nel giro di un'ora sono già in grado di camminare e seguire la mamma, dalla quale succhieranno il latte per un mese. A circa due anni e mezzo il giovane caribù è maturo sessualmente. Le renne vengono anche allevate, soprattutto in Russia, dove si stima che quelle domestiche siano circa 3 milioni di capi.