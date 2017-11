La responsabilità di creare

Responsabilità può essere letta come una parola pesante, che ci riporta a un senso del dovere costrittivo, o che risveglia sentimenti di vergognosa ammissione - come da bambni, quando la mamma rimproverava: "Chi è responsabile di questo disastro?". Essere abituati fin da piccoli a coniugare responsabilità con dovere, ci può portare, da adulti, a fuggire da qualsiasi impegno o, al contrario, a divenatre rigidi ed intransigenti. Responsabilità, al contrario, è una parola capace di trasformarci da vittime a creatori. Essa implica la possibilità di agire direttamente sulla realtà. Una maggiore consapevolezza mi permette una maggiore integrità, la sensazione di poter agire e superare i miei limiti, un senso accresciuto di potere creativo. Ci sono volte in cui la creazione ha inizio dal caos. Quei momenti bui, in cui sembra che niente scorra, in cui non c'è chiarezza; o quando vecchi valori non ci corrispondono più, ma ancora non riusciamo a definirne di nuovi. E' soprattutto allora, quando la nostra anima attraversa la sua "notte oscura", che occorre dar sostegno a quella parte di noi che ha fiducia nel proprio potenziale creativo. E se è vero che la realizzazione individuale ha una grande importanza in termini di autostima e valutazione di sè, è però un fatto osservabile che il vero successo si crea attraverso l'interdipendenza, ossia attraverso un'atttiva rete di connessioni e di sostegno, passando così dall'Io al Noi. Il raggiungimento di obiettivi importanti si realizza nella co-creazione, nella circolazione e fruizione comune delle idee. Quando più coscienze sostengono un'unica visione, l'impatto energetico e di trasformazione si diffonde come cerchi d'acqua. Molecole di informazione attraversano l'aria, trasmesse da cuore a cuore. Dakshina Orsi