Le ricerche che ci piacciono

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche degli Usa ha pubblicato il rapporto ?Tossicologia del XXI secolo? commissionato dall?EPA, Agenzia per la Tutela dell?Ambiente, presentandolo come ?un avvenimento epocale, di quelli che hanno dato un nuovo corso alla storia della scienza, come la scoperta della penicillina, quella del DNA, la nascita del primo computer?? Il National Research Council (NRC), l?organo scientifico più qualificato degli Stati Uniti, anticipa infatti una rivoluzione scientifica. Una rivoluzione nei metodi usati per le valutazioni di tossicità, (più che mai necessarie, oggi, per la nostra sopravvivenza) che non si baseranno più sull?inaffidabile ?modello animale?, definito ?non pertinente?, in quanto le sue risposte non sono valide per l?uomo. Una rivoluzione per la tutela della salute umana e di quella di tutti i viventi, con l?adozione di test di tossicità scientificamente affidabili. Una rivoluzione nel prendere coscienza, anche se tardivamente, degli immensi potenziali di una moderna, aggiornata ricerca scientifica, ispirata alle straordinarie nuove conoscenze nel campo della biologia e della genetica. Una rivoluzione per le aziende chimico-farmaceutiche che potranno infine valersi di indicazioni utili per tutelarsi dai rischi (inevitabili quando le indicazioni sono fornite da altre specie e non sono dunque valide per l?uomo). Una rivoluzione per cui molte associazioni si sono sempre battute (in prima fila in Italia il Comitato Scientifico Equivita), facendo pressioni su istituzioni, governi, scienziati. Una rivoluzione che, come tutte le rivoluzioni, è stata da tempo preannunciata, con le nuove idee illustrate sulle riviste più accreditate nel mondo della scienza. Tra le molte: Nature, British Medical Journal, New Scientist, Scientific American, Sapere, Biologi Italiani, e, ultimissima, The Scientist. Una rivoluzione che ci farà entro breve sorridere degli arcaici e poco scientifici metodi oggi ancora in uso. Ma che verrà ancora per qualche tempo ostacolata, perché - come preannuncia il NRC nel suo rapporto - un nuovo paradigma trova sempre l?ostilità di chi è radicato alla cultura imperante e difende lo status quo. In Europa abbiamo quindi una preziosa ed unica possibilità a legislatori e scienziati per applicare il regolamento REACH. Una Rivoluzione, non ultima, per gli animali e chi li difende. Il NRC rivela che, a causa delle prove fatte su animali, molte sostanze chimiche, tutt?intorno a noi, hanno subito fino ad oggi test inadeguati. La nuova visione della tossicologia è incentrata sui modelli informatici, sull?epidemiologia, ma soprattutto sullo studio in vitro della cellula umana. Tale studio, grazie ai progressi della tossicogenomica, bioinformatica, biologia sistemica, epigenetica e proteomica, è in grado oggi di valutare i danni, anche a livelli genetico e anche a lungo termine, recati da una sostanza. Consente inoltre di conoscere gli effetti cumulativi di più sostanze, impossibili da studiare sugli animali. Fabrizia Pratesi