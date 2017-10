La rivincita del legno. Giochi per tutte le età

Giochi per i più piccoli... Bici: ideale per i più piccoli e per prendere confidenza con il mezzo più ecologico che ci sia. Senza pedali e con ruote in gomma ad alta tenuta. Ottimo per iniziare a trovare l'equilibrio sulle due ruote. Circa 50€. www.cittàdelsole.it Set percussioni: coloratissima e in legno, questa batteria è prodotta da un'azienda che fa dell'ecosostenibilità il proprio motto. Ideale per tutti i bimbi con il senso del ritmo. Circa 50€. www.plantoys.com Green Doll House: ideale per i futuri architetti, è una casa delle bambole dalla veste moderna: è dotata di un pannello solare e una piccola pala eolica rotante. All'esterno si trovano i bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti e una cisterna per la raccolta dell'acqua piovana. Circa 120€. www.cittàdelsole.it E giochi per i grandi... Stellar puzzle: uno dei più famosi rompicapo in legno. Oltre ad essere un gradevole oggetto di design (se ricostruito), questo è un genere di puzzle di difficoltà impressionante. Per temerari. Circa 20€. www.thelagoongroup.com Vers Case: per i più grandi e per chi vuole proteggere il proprio Iphone in maniera naturale. Tutti gli accessori sono lavorati a mano, in legno e bambù. Per ogni albero usato, l'azienda si impegna a ripiantarne 100, grazie all'aiuto dell'Arbor Day Foundation. Circa 27€. www.versaudio.com Asus U6V in bambù: per chi non vuole rinunciare alla tecnologia, ma attento all'impronta ecologica che questa ha sull'ambiente. Questa soluzione riduce le emissioni di anidride carbonica di 12,3 kg all'anno per ciascun portatile. Circa 1700€. www.amazon.com