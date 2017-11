La rivoluzione vegetariana

Ci sono sempre più evidenti prove scientifiche che non mangiar

carne (specie rossa) aiuta a prevenire malattie. Economisti e

sociologi si stanno accorgendo che l'alimentazione vegetariana

è ecosostenibile, l'allevamento intensivo no. Ma Giorgio

Cerquetti, l'autore di questo che è un bel librone (220

pagine, di grande formato) sul non mangiar carne, si spinge oltre.

E raccoglie testimonianze dalla storia antica, dalla società,

dalla scienza, e... tante ricette: "100 ricette originali scritte

da 'VIP': 'Vegetarian Important Persons'", piatti inventati o

consigliati da leader spirituali, vegetariani della storia,

celebrità, artisti, scrittori, dottori, autori di bestsellers

gastronomici, gruppi all'avanguardia e chef dei ristoranti

vegetariani di tutto il mondo...

L'autore

Giorgio Cerquetti è uno scrittore che dopo aver indagato a

fondo il fenomeno della New Age, si è sempre concentrato sul

"pensare positivo". Ha pubblicato "Incontro con la chiara luce"

(un'autobiografria tra India, Italia e Stati Uniti), "Il potere

della mente positiva" e anche un "Mondo Vegetariano. Ricette

vegetariane internazionali", con Parama Karuna Devi.

...una frase

Abbiamo

bisogno di una nuova dieta per il pianeta Terra

Perché andare in libreria

Se avete un amico o un'amica vegetariana, è un regalo

irrinunciabile. Se volete dare uno sguardo a questa nuova

panoramica "verde", che non è solo una dieta ma un way of

life; se vi piace affrontare un nuovo argomento con spunti

provenienti da un così ampio ventaglio di fonti, dalle

religioni storiche alle ricerche scientifiche fino alle

associazioni di tutto il mondo, ecco il primo mattone, questo

libro, di una "rivoluzione". Vegetariana.