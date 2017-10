La scelta di un cristallo

Non è facile, soprattutto per l'acquirente non esperto, orientarsi nella scelta di un cristallo ai fini di un'autoterapia. Da questo mondo luminoso e multicolore, dalle infinite luci e vibrazioni, scaturiscono informazioni consce e inconsce che di primo acchito muovono emozionalmente verso una determinata scelta. Per i più sensibili e agli occhi di coloro che riconoscono viva e dotata di consapevolezza qualsiasi manifestazione del reale, questo approccio diventa addirittura non uno "scegliere", ma un "lasciarsi scegliere" dalla pietra stessa, delegando ad una forma di saggezza superiore anche le più semplici indicazioni di rotta. E' necessario tenere conto di questi spontanei orientamenti e inclinazioni, senza però dimenticare l'importanza di conoscere e di capire quale tipo di cristallo è improvvisamente entrato nella nostra vita, per meglio conoscerlo e interagire con esso. Come indicazione orientativa, di primo impatto andrebbe valutata la "trasparenza", ossia i tre diversi stati del cristallo in relazione alla sua limpidezza e alla capacità di lasciarsi attraversare dalla luce: il cristallo può essere opaco, traslucido o diafano quando è perfettamente limpido. La presenza in esso di "inclusioni", ovvero di altri minerali, a volte rappresenta un pregio e non un difetto ai fini terapeutici. La presenza di inclusioni metalliche (ematite, mica, ecc.), detta "avventurinamento", è riconosciuta dal particolare luccichio del pezzo, mentre il fenomeno dell'"iridescenza" si presenta quando, a causa di una frattura, si ha l'effetto arcobaleno in uno o più punti. Un'importanza particolare è determinata dalla cosiddetta "punta" del cristallo, che può rappresentare un importante indice di valutazione per determinare se il cristallo si presenta nella sua forma naturale oppure è stato lavorato dall'uomo. In quanto miracoli di perfetta geometria, i cristalli non concedono spazio a linee fuori assetto. Per verificare se c'è stato un intervento su di esso controlliamo le linee che delimitano il corpo del cristallo dall'apice, la parte piramidale in cui le diverse facce si uniscono nella punta: queste devono essere perfettamente orizzontali e parallele le une alle altre. Altra verifica consiste nel passare il dito sullo spigolo che divide una faccia dall'altra e sentire se è vivo o arrotondato. Nel caso che questo si presenti arrotondato, significa che il cristallo è stato lavorato e non è più come lo ha creato la natura. Quando la punta di un cristallo risulta alterata artificialmente, anche in modo parziale, difficilmente conserva intatta la sua originale funzionalità energetica, in particolare se è stato toccato l'apice. Generalmente, ne consegue la deviazione o lo sfaldamento del raggio di energia che la punta emette. Questo perché è molto difficile, se non impossibile, sagomare artificialmente la punta rispettando l'esatta direzione di crescita molecolare della pietra, determinata dall'impalcatura atomica e dall'orientamento delle molecole. Loredana Filippi